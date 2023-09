Volatilizzatisi anche gli sposini

Loro lo avevano detto da subito che il sogno finale era la Germania. Tra i 28 profughi siriani sbarcati al porto verso le 15 di lunedì e ora volatilizzati, c’era anche una coppia di giovani sposi. Per loro, erano stati alcuni operatori di Emergency ad avere l’idea di una torta a bordo per celebrare le nozze di fine maggio: ovvero circa un mese prima di intraprendere il viaggio verso l’Europa grazie ai soldi regalati in occasione del matrimonio. Erano passati dal Libano, poi l’Egitto, fino all’ingresso in Libia, dove erano rimasti per circa un mese. E infine Ravenna ma con un sogno in testa: arrivare in Germania per ricongiungersi ai genitori di lui, che vivono lì da tempo. E forse ora sono già sulla strada per giungere là.