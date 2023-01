"Volevo espandermi, ma gli affitti sono cari"

Daniela Maggiore è la titolare della Casa del Caffè, bottega che resiste stoicamente in via Gioacchino Rasponi dove, negli ultimi mesi, hanno chiuso tre negozi. Una situazione comune ad altre zone del centro e dovuta a diversi motivi, non ultimo il caro affitti: spesso alcuni proprietari di immobili approfittano della chiusura di un’attività per aumentare un canone fermo da anni. E così le vetrine restano spente.

Maggiore, la vostra è un’attività a gestione familiare.

"Sì e siamo molto preoccupati perché abbiamo paura che queste ulteriori chiusure riducano ancora di più il passaggio. Questa strada è trascurata, ci sono buche, sporcizia, i portici sono bui e cupi, noi cerchiamo di valorizzarla ma è difficile e passa molta meno gente rispetto al passato".

Perché questa diminuzione del passaggio?

"Intanto la chiusura del parcheggio di piazza Kennedy ha provocato un calo mai recuperato. Prima venivano da noi ad acquistare le capsule, il caffè macinato. Ora molto meno e dalle 16, con la chiusura degli uffici, c’è il deserto ed è anche molto buio, per questo ho montato un faro all’esterno dell’attività. Ma ci sono anche altri motivi".

Quali sono questi altri motivi?

"Una volta la gente andava al mercato coperto a fare la spesa e passava di qui, ora il mercato ha un altro tipo di fruibilità e le persone dirette lì sono molto meno. Siamo rimasti in pochi qui in via Rasponi: c’è il tabacchi sotto i portici, l’altro bar che apre solo la sera e poco altro".

Non c’è la speranza che apra qualcosa di nuovo nei locali sfitti? In questi mesi non c’è stato alcun movimento?

"Il locale dove c’era la macelleria è chiuso da quattro anni, dopo la chiusura della Casa del Rasoio, l’anno scorso, non si è mosso più niente. È anche una questione di affitti, se si alzano troppo è difficile trovare qualcuno disposto a investire. Io ci ho provato, ma non me la sono sentita".

Cosa avrebbe voluto fare?

"Mi ero informata sul locale vicino al mio, pensavo alla possibilità di ingrandirmi, ma i prezzi sono troppo alti. Avevo anche chiesto di poter utilizzare una vetrina durante il periodo natalizio. L’avrei addobbata, illuminata, abbellita, anche per rendere l’intera strada più vivace, ma non è stato possibile".

Annamaria Corrado