Volley, domenica ’Un torneo con il cuore’

Un evento speciale, quello che debutterà domenica 23 marzo dalle 9 alle 18 al Pala Lumagni di Lugo a partire dal titolo. La prima edizione di ’Un torneo con il cuore’, competizione riservata alle squadre femminili di pallavolo under 12 e under 14 servirà a finanziare l’acquisto di defibrillatori da donare alla società InVolley, incaricata dell’organizzazione tecnica dell’evento. La giornata sarà arricchita dalla presenza, alle ore 11,30, di Federica Lisi, moglie del pallavolista Igor Bovolenta, deceduto sul campo da gioco a causa di un malore nel marzo del 2012. Lisi incontrerà le atlete che affronteranno la competizione per diffondere i valori dello sport a cui la manifestazione si ispira. Merende e pranzo saranno rese disponibili dallo street food organizzato dalla Contrada del Ghetto. L’organizzazione del torneo è supportato da Cricca Assicurazioni con il patrocinio del comune di Lugo.

Monia Savioli