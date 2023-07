Volontari del servizio civile in musei, biblioteche e Comuni

Partita l’attività di 22 giovani volontari del Servizio Civile Universale nell’Unione della Romagna Faentina. Per un anno si uniranno alla squadra del Settore Cultura, Turismo, Sport e Relazioni Internazionali e collaboreranno con il personale di musei, biblioteche, uffici cultura e turismo. I volontari saranno a supporto delle attività culturali dell’Unione. I 22 volontari e i loro tutor nei giorni scorsi si sono ritrovati alla Biblioteca Manfrediana per la prima riunione operativa e per ricevere il saluto della dirigente del Settore Cultura, Turismo, Sport e Relazioni Internazionali, Benedetta Diamanti.

"Formazione, conoscenza e azione concreta: è quello che offre un’esperienza di servizio civile. Un’opportunità per approfondire contesti lavorativi e servizi diversi e per capire meglio che

traiettoria intraprendere per il proprio percorso di vita. Siamo molto contenti che 22, fra ragazze e ragazzi della nostra Città, possano percorrere questa strada con noi", ha detto l’assessore Davide Agresti.