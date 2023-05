Volontari in prima linea "I controlli lungo i fiumi e continuiamo ad aiutare chi ha lasciato l’abitazione"

I volontari di Mistral, insieme a quelli delle altre associazioni della Protezione civile, nella notte appena trascorsa hanno monitorato i fiumi che hanno continuato a ricevere ininterrottamente la pioggia. L’attenzione è rimasta altissima su tutto il territorio, anche nel ravennate che non ha patito come il faentino e il lughese. I volontari hanno effettuato turni dalle 18 di ieri alle 12 di questa mattina, in postazioni prestabilite lungo il Lamone, il Montone, il Ronco, il Savio, il Bevano tenendo sotto controllo con maggior attenzione i punti di particolare fragilità degli argini, i ponti, senza mai perdere di vista il livello dell’acqua. Un’attività che si è sommata a quelle che hanno visto i volontari impegnati senza sosta negli ultimi giorni nell’ambito dell’emergenza. "Non ci siamo mai fermati – spiega Flavia Sansoni, segretaria generale di Rc Mistral – perché oltre ad aiutare la popolazione coinvolta nell’alluvione, chi ha dovuto lasciare le proprie case, chi ha visto le proprie attività completamente sommerse dall’acqua, insieme alle altre associazioni abbiamo messo in protezione gli argini più fragili con i teloni e non abbiamo mai smesso di preparare i sacchi di sabbia, ce li hanno chiesti tutti e continuano a farlo". Sono una cinquantina i volontari di Mistral impegnati nell’emergenza, le squadre che nella notte hanno presidiato i fiumi si sono organizzate in turni di sei ore, ma già nel primo pomeriggio di ieri una squadra era reperibile, pronta a intervenire se ce ne fosse stata necessità. "Il problema – prosegue Flavia Sansoni – non è tanto la quantità di acqua, ma il fatto che continua a piovere su un territorio già provato e fragile". Uno dei volontari è rimasto di turno in agenzia regionale, gli altri hanno continuato a lavorare sul territorio.

Le preoccupazioni maggiori riguardavano ieri l’evolversi della situazione a partire dal tardo pomeriggio, la pioggia infatti non si è mai fermata e oggi, vista la fragilità dei fiumi, sarà una giornata dai controlli ancora più serrati. "In questi giorni – conclude Flavia Sansoni – stiamo ricevendo tantissime telefonate di persone preoccupate che chiedono informazioni sulla situazione. Molte abitano fuori provincia, anche molto lontano e ci sono anche i genitori di studenti che hanno in programma di venire a Ravenna in gita a breve e non sanno bene come regolarsi".