Volontari in spiaggia per raccogliere i rifiuti

Una cinquantina di persone ha preso parte, domenica scorsa, a ’Mare Pulito’, l’iniziativa green organizzata sull’arenile di Tagliata da Metodo71 e dal locale Comitato cittadino contro il degrado e per l’ordine pubblico. Per una mezza mattinata tanti volontari si sono dati appuntamento in spiaggia per lanciare un segnale importante: la salvaguardia dell’ambiente e la promozione di una cultura eco-sostenibile. Armati di sacchi e palette hanno battuto palmo a palmo l’arenile ripulendolo da plastica e rifiuti vari. All’evento, che ha avuto come quartier generale il bagno Benvenuti, ha partecipato anche l’esperto naturalista Maurizio Pascucci, presidente della Consulta per l’Ambiente del Comune di Cesena che ha tenuto un intervento sull’importanza della salvaguardia del nostro mare.