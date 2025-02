Volontari per l’ambiente a Lido. Raccolti 3 quintali di plastica

Sabato mattina, l’associazione Ravenna Plastic Free e la Pro Loco di Lido Adriano hanno riunito una quarantina di persone per un evento di raccolta rifiuti lungo la spiaggia della località. In piazza Vivaldi, il gruppo si è diviso in due, uno diretto verso la foce dei Fiumi Uniti e l’altro verso Punta Marina: in due ore sono stati raccolti oltre tre quintali di scarti.

"Era la prima volta – spiega Francesco Gondolini, coordinatore del gruppo ravennate dell’associazione nazionale Plastic Free – che abbiamo collaborato con la Pro Loco. In totale siamo riusciti a radunare una quarantina di persone, tra cui anche molti adulti e qualche anziano. Abbiamo trovato due boe, moltissima plastica portata a riva dalle mareggiate, ma anche oggetti di ogni tipo. Complessivamente, abbiamo riempito una quindicina di sacchi".

"Come sempre, in questi casi, si pianifica di fare un tratto più lungo, ma poi si trovano talmente tanti oggetti che il percorso si restringe. Avevamo in programma di pulire anche il parco pubblico, ma purtroppo non ci siamo arrivati vista la quantità di rifiuti presente in spiaggia. Siamo contenti della collaborazione con la Pro Loco, per questo abbiamo in programma una nuova raccolta in aprile, in cui coinvolgeremo anche i ragazzi delle scuole", continua Gondolini.

Lido Adriano è una delle località più attenzionate in zona per la raccolta rifiuti lungo il bagnasciuga a causa della vicinanza con la foce dei Fiumi Uniti; così come Casalborsetti con il torrente Bevano. "I fiumi – spiega Gondolini – trasportano una grande quantità di plastica e altri oggetti che si depositano a riva. Sono punti difficilmente raggiungibili per i normali servizi di raccolta rifiuti come Hera, per questo cerchiamo di dare una mano. Inoltre, in questo periodo dell’anno, è importante agire con tempestività, perché una mareggiata porta i rifiuti a riva, ma poi la successiva li disperde di nuovo in mare".

L’obiettivo di Ravenna Plastic Free è quello di sensibilizzare la cittadinanza verso l’uso della plastica: dal problema dei rifiuti all’ingerimento di microplastiche. "Sono tematiche che ormai si danno per scontate, ma, ogni giorno, in realtà c’è ancora molto lavoro da fare. Si crede che i giovani siano attenti all’ambiente, ma, andando nelle scuole, vediamo che molti hanno ancora la bottiglietta di plastica sul banco. Per questo, cerchiamo di sensibilizzarli attraverso eventi con le scuole e nelle scuole. Siamo convinti che, per cambiare le cose, bisogna partire proprio dai giovanissimi", conclude Gondolini.

Lucia Bonatesta