Volontariato in festa ’Cittadini solidali’: i premi per l’impegno e il senso civico

Solidarietà, impegno civile, aggregazione. Ieri la Festa del volontariato ha trasformato piazza San Francesco in un palcoscenico di colori e altruismo. Nel pomeriggio, accanto alla presidente della Consulta delle associazioni, Michela Guerra, ha condotto la manifestazione il presidente del Consiglio Comunale, Daniele Perini. Tra i momenti più attesi c’è stata la premiazione dei cittadini solidali 2025, con riconoscimenti anche per i giovani volontari under 25: persone che col loro impegno cercano di migliorare la comunità.

E così i premi sono andati a Maria Teresa Locecere (L’arte del Creare), Pasquale ’Dino’ De Giglio (CSI Ravenna), Gianluca Piraccini (Guardia costiera ausiliaria di Ravenna), Daniela Maria Vittoria Brasini (SS Redentore Odv), Adele Padovani (Under 25, SS Redentore Odv), la compagnia ’The Untouchables’ – Cacciatori di idee Odv, la dottoressa Giuseppina Torricelli (Ravenna-Belarus Odv), Dabré Dramane (Comitato cittadino Antidroga) e infine la scuola primaria Pascoli, Vito Carrieri, Chirstian e Ivan Happi, Tonina Baggioni (Over 65), Jeokeng Thérèse (Over 65) e Il Terzo Mondo. Per questi ultimi il premio è per aver promosso valori di solidarietà, accoglienza e convivenza per le famiglie più bisognose.

Maria Teresa Locecere (L’arte del Creare) ha organizzato iniziative culturali e di volontariato a Mezzano, Pasquale ’Dino’ De Giglio (CSI Ravenna) si è speso per supportare persone in difficoltà mentre Gianluca Piraccini, nella Guardia costiera ausiliaria, ha dimostrato senso del dovere in situazioni di emergenza e nelle attività di Protezione civile.

Daniela Maria Vittoria Brasini e Alice Padovani, nell’ambito della parrocchia del Redentore, hanno dato il loro contributo nel sostegno a persone in difficoltà. Lo spettacolo ’The Untouchables’ coniugava impegno artistico e solidarietà: il ricavato è andato al centro Anacleto che aiuta i ragazzi con autismo. Ecco i nomi dei componenti della compagnia premiati: Adriano Salimbeni, Annalisa Puletti, Amedeo Somma, Brigida Bice Messina, Carolina Borghesi, Claudio Troncossi, Davide Barboni, Emanuele Favalli, Enrico Dugheria, Alessio Gas Salerno, Giulio Guerrini, Marco Ottaviani, Maria Domenica Tarlazzi, Marilena Borghesi, Marina Fanucci, Maurizio Azzali, Nadia Sette, Riccardo Baraghini, Zagor Borghesi, Fabio Marzufero, Giancarlo Campagnoli, Zanelli Simone, Fuzzi Daniele, Giuliano Fabbri.

A Giuseppina Torricelli (Ravenna-Belarus Odv) è stato riconosciuto l’impegno in progetti sociali e sanitari per i più fragili, e infine Dabré Dramane (Comitato cittadino Antidroga), giunto in Italia come minore non accompagnato, ha restituito alla comunità generosità e presenza costante, offrendo sempre sostegno a chi ne ha bisogno.