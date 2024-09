Volontariato, la piattaforma. Donazioni: attenzione alle truffe

Per quanto riguarda il volontariato, è attiva la piattaforma www.volontarisos.it: il punto di ritrovo da domani venerdì 27 settembre è spostato nella zona artigianale di Bagnacavallo, in via Cà del vento 25-27. Sul fronte delle donazioni il comune di Bagnacavallo raccomanda la massima attenzione a eventuali truffe effettuate da privati. "Si ricorda che la raccolta fondi ufficiale è quella avviata dal Comune per le popolazioni colpite, per la quale è possibile donare nelle seguenti modalità: Satispay, PagoPa, bonifico bancario all’Iban IT 80Z0627013199T20990000280 - Causale “Raccolta fondi emergenza alluvioni Bagnacavallo”. Alla stessa raccolta fondi aderisce la festa “San Michele per l’alluvione”". L’Amministrazione comunale, scrivono, vigilerà su raccolte che non sono collegate a quella ufficiale e stanno comparendo sui social e su altri canali.

È stata inoltre attivata la piattaforma “Se ti serve” (https://setiserve.it), che mette in relazione domanda e offerta di beni o servizi a titolo gratuito fra privati, facilitando la donazione di oggetti e la messa a disposizione di servizi.

Si continua a ricordare l’appello del Comune per individuare privati che possano offrire ospitalità temporanea o mettere a disposizione appartamenti sfitti per chi è rimasto senza casa.

Numeri utili:

334 2192758 (attivo dalle 8 alle 18) è il numero per segnalazioni, richieste di interventi tecnici e ripristini, disponibilità di abitazioni. 800 072525 è il numero verde della Polizia Locale riservato solamente alle emergenze.