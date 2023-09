Volontario, due giorni di festa

La Consulta del volontariato di Ravenna Odv rende omaggio al volontariato della propria città con due giornate di appuntamenti. Oggi ci sarà l’evento dedicato al tema dell’alluvione, che ha duramente colpito il territorio. A stimolare e accompagnare la riflessione, la presentazione del libro fotografico intitolato: ’Romagna 16 maggio 2023: Quello che abbiamo perduto – Romagna 16 maggio 2023: quello che abbiamo salvato’, del celebre scrittore Maurizio Maggiani (nella foto con Nicoletta Valla, autore delle foto del libro). Appuntamento alle 17, in sala pre-consiliare del Comune di Ravenna, in piazza del Popolo 1. Saluti istituzionali a cura del presidente del Consiglio Comunale, Massimo Cameliani e del presidente della Consulta del volontariato di Ravenna, Giovanni Morgese. Ad introdurre l’iniziativa: Giovanna Piaia, consigliera e delegata della Consulta del volontariato di Ravenna, e Andrea Degidi, capocronista de ’Il Resto del Carlino Ravenna’. Si susseguiranno interviste e contributi di Maurizio Maggiani e di Nicoletta Valla. A concludere, l’intervento dell’Assessora del Comune di Ravenna, Federica Moschini. Domani, alle 10, in sala Consiliare del Comune di Ravenna, proiezione di un corto di 40 minuti per presentare e rappresentare il mondo del volontariato, con la conduzione della vicepresidente della Consulta del volontariato, Michela Guerra. Alle 11, la Consulta e il Villaggio del Fanciullo premieranno tre associazioni che sono state vittime dell’alluvione e a seguire, il Comune di Ravenna premierà il cittadinocittadina solidale. Nel pomeriggio, stand delle associazioni in piazza del Popolo per i bambini) e cena del volontariato con concerto dalle 19 alle 20.30.