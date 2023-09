‘Volta e rivolta’. Donne e uomini sospesi tra acqua e terra

Dopo il buon esordio nel 2022, ritorna anche quest’anno la rassegna ‘Volta e rivolta’ che punta a raccontare le storie di donne e uomini tra acqua e terra, per riflettere sul valore della cooperazione tra passato e presente. Dal 27 al 29 settembre alle 20, il teatro Socjale di Piangipane farà da cornice alle letture-spettacolo di storici che si sono occupati del territorio e della cooperazione: Laura Orlandini, Alessandro Luparini e Tito Menzani, accompagnati dalla voce attoriale di Gianni Parmiani e dalle musiche di Gianluigi Tartaull. "Dopo un’edizione dedicata al centenario del Teatro Socjale – spiega Orlandini –, quest’anno ci concentreremo in particolare sulle storie delle bonifiche e della lunga lotta che la popolazione romagnola ha sempre avuto con le acque. Un tema particolarmente attuale alla luce delle recenti alluvioni che hanno fortemente ferito la Romagna".

Ogni sera, a margine della lettura-spettacolo, sarà protagonista anche un esponente del mondo cooperativo in dialogo con la giornalista Federica Ferruzzi per ragionare su cosa significhi oggi essere cooperatori. Per la prima serata, mercoledì 27 settembre, non si può che partire da Fabrizio Galavotti, il presidente di Cab Terra, l’uomo che ha detto ‘sì’ ad allagare i terreni per salvare Ravenna. Il giorno dopo, toccherà a Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna, mentre venerdì 29 ad Antonella Conti, presidente di Formula Servizi. "’Volta e rivolta’ – aggiunge Alessandro Argnani, co-direttore di Ravenna Teatro, tra gli ideatori del progetto – è un po’ uno speciale ‘Storie di Ravenna’ che facevamo al teatro Rasi già prima della pandemia. Un racconto della cooperazione attraverso la storia, un’esperienza molto partecipata. Noi siamo un centro di produzione e desideriamo che il teatro resti uno spazio vivo, in grado di ‘tessere’ alleanze". Attorno al progetto si sono infatti riunite diverse realtà: Ravenna Teatro, Legacoop Romagna, Circolo dei Cooperatori e Fondazione Teatro Socjale di Piangipane, con il supporto del Comune di Ravenna. "I principi cooperativi – spiega Armando Strinati per Legacoop Romagna –, sono quanto mai attuali. Un’iniziativa come ‘Volta e rivolta’ ci offre la grande opportunità di approfondire i valori che da sempre caratterizzano il nostro territorio e che lo hanno rafforzato".

Tra i temi delle serate anche quello della storia delle donne nella cooperazione, come ricordato da Antonella Ravaioli del Circolo dei Cooperatori che ha promosso una ricerca sociologica coinvolgendo tutte le cooperative. Il costo di ingresso alle serate è di 7 euro; degustazione cappelletti al termine dello spettacolo 8 euro. I biglietti possono essere acquistati su Ravennateatro.com e direttamente al teatro Socjale un’ora prima dello spettacolo. Info e prenotazioni: 333-7605760.