Voltana, alla Casa della Salute servizio di ecografia vascolare con il dottor Nerino Giacometti

Un’attività di ecografia vascolare rivolta a tutti i cittadini che lo richiederanno. Ad avviarla, a Voltana, in libera professione e al di fuori del suo orario di medico di Medicina generale che da fine 2021 esercita nella stessa frazione lughese, è il dottor Nerino Giacometti, esperto e stimato medico internista con perfezionamento in ambito angiologico, ecografico e vascolare. Dopo aver ottenuto, da parte dell’Ausl Romagna, l’autorizzazione per effettuare il servizio, si è dotato di un ecografo portatile di ultima generazione.

Il servizio di ecografia vascolare è attivo ogni mercoledì mattina (previo appuntamento telefonando allo 0545.291219 o inviando un messaggio tramite whastapp al 331.3429070 nei seguenti giorni: lunedì/martedì/venerdì dalle 8 alle 12, il mercoledì dalle 16 alle 18 ed il giovedì dalle 15 alle 18) nella sede della Casa Della Salute, al civico 18 di via Pelloni a Voltana.

"In questo periodo di cambiamento della nostra sanità territoriale – osserva il dottor Giacometti – ritengo utile impegnarsi in concreto per promuovere un’assistenza più completa e di livello, finalizzata alla promozione della salute dei cittadini in ambito diagnostico e quindi di cura, nonché in quello preventivo. Insieme a quelle cardiologiche, le patologie vascolari sono tra le principali cause di morte in tutto il mondo occidentale. Grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce è possibile ridurne il rischio, impostando un trattamento farmacologico adeguato e programmando un follow-up. La mancanza di una corretta diagnosi clinico-laboratoristica-strumentale è purtroppo spesso causa di decessi legati ad infarto del miocardio, angina pectoris, ictus ischemico ed emorragico cerebrale , grave insufficienza renale, scompenso cardiaco o aneurisma severo dell’aorta addominale a causa della sua rottura o obliterazione. Non solo, ma le patologie venose possono portare a trombosi, con gravi complicanze come l’embolia polmonare".

Luigi Scardovi