Voltana, arrivate 250 segnalazioni per i danni della tromba d’aria

Da domenica scorsa, ossia dal giorno successivo in cui una parte a nord della nostra provincia ha assistito ad uno degli eventi meteo più estremi degli ultimi decenni, sono oltre 250 i cittadini che si sono rivolti alla Delegazione comunale di Voltana-Chiesanuoca-Ciribella per segnalare danni di diversa entità.

La Consulta si è fatta carico di inviare urgentemente le segnalazioni alla Polizia Locale della Bassa Romagna, sollecitare Enel per ripristinare le utenze interrotte e i Vigili del Fuoco per le emergenze. Si è inoltre attivata con i Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni per garantire un’accoglienza ai cittadini rimasti senza una casa.. "I danni – commenta la presidente della Consulta Valeria Monti, sono ingentissimi e ogni giorno che passa sembra riservarci ulteriori spiacevoli sorprese. Dopo l’alluvione, nessuno si sarebbe aspettato che queste giornate fossero scandite dal rumore delle motoseghe e dei cocci dei coppi accatastati bordo strada. È una situazione davvero triste, ma siamo sicuri che Voltana sarà di nuovo in piedi al più presto". Tornando ad una settimana fa, poco dopo le 15.30 un tornado flagellò, oltre che la maggiore frazione lughese, la vicina Chiesanuova di Voltana (facendo tra l’altro crollare parte del tetto della settecentesca chiesa di San Giuseppe) nonché Taglio Corelli di Alfonsine e la stessa Alfonsine, in quest’ultimo caso nella zona di via Raspona, via Passetto, via Puglie e Borgo Seganti, con devastanti effetti effetti anche a Savarna, a Convventello e nelle campagne circostanti .

Luigi Scardovi