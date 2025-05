Voltana, bonifica del campo da calcio dopo il tornado

Tra le aree che il 22 luglio 2023 non furono risparmiate dal tornado che flagellò una striscia di territorio tra Voltana e Savarna, con raffiche di vento tra i 170 e i 280 chilometri orari, ci fu quella del campo sportivo di Voltana. Qui, in via Mozza, il vento trascinò dei pezzi di tetto in eternit a causa dei quali fu poi necessario chiudere l’impianto per consentire a una ditta specializzata di intervenire per rimuoverli. In questi giorni sono iniziati i lavori di bonifica definitiva. Si tratta del terzo e più incisivo intervento di bonifica, che prevede questa volta una rimozione integrale dei primi centimetri di suolo. L’incarico per il lavoro è stato affidato alla ditta Protex di Forlì.

Successivamente al tornado, erano state effettuate, dopo le necessarie analisi di Arpae, due operazioni di bonifica con raccolta manuale dei frammenti presenti. Il costo dei lavori è sostenuto dal Comune di Lugo, per un importo di circa 158mila euro. Le prime bonifiche manuali erano invece costate 13mila euro. L’intervento non è stato eseguito nei mesi invernali poiché il terreno era troppo bagnato. Questo nuovo intervento, che durerà otto giorni, garantirà il ritorno alla piena funzionalità dell’area in sicurezza. Durante i lavori di bonifica gli allenamenti continueranno a svolgersi al campo sportivo di Santa Maria in Fabriago, mentre le partite si terranno al campo di Madonna delle Stuoie a Lugo. L’amministrazione comunale ringrazia le società che in questi mesi hanno condiviso i campi sportivi.

