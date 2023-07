Voltana, chili di rifiuti fuori dai cassonetti

"Passi pure che ci siano famiglie che non sono ancora riuscite a sbarazzarsi del tutto di oggetti e materiali resi inutilizzabili a seguito dell’alluvione, ma ciò non giustifica che qualcuno ne approfitti per scaricare rifiuti di ogni genere all’esterno degli appositi contenitori. Non solo per il fatto che da quel drammatico evento sono ormai trascorsi due mesi, ma anche perchè Hera sta regolarmente provvedendo a svuotare la mezza dozzina di cassonetti (tre per sfalci e ramaglie, tre per carta e cartone, due per plastica e lattine e cinque per vetro, ndr) presenti". Sono le parole di una lettrice che risiede a Voltana. Sotto accusa la presenza, ormai da giorni, di decine di chili di rifiuti (sacchi, scarti edili, pneumatici, taniche, vasi, bidoni vuoti di vernice, vecchi indumenti, cassettine di legno e di plastica, cuscini, parti di vecchi elettrodomestici e tanto altro ancora) all’esterno degli appositi cassonetti di Hera situati lungo via Fiumazzo, all’altezza dell’intersezione con via Margotta. Continua: "Qui e in altri punti del paese dove sono presenti i punti di raccolta dei rifiuti, individui privi di ogni scrupolo continuano a scaricare di tutto all’esterno dei contenitori. E lo fanno anche anche quando questi ultimi sono vuoti o semi-pieni. Furbetti che arrivano sul posto in tarda serata abbandonando in fretta e furia sacchi per poi allontanarsi indisturbati. Qui in via Fiumazzo in questi giorni c’è davvero di tutto". Anche il restante territorio della Bassa Romagna continua a non essere risparmiato dal fenomeno che si cerca di contrastare anche con l’uso delle fototrappole, ossia dispositivi mobili che, a seconda delle esigenze e delle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini, vengono posizionati in punti strategici sempre diversi, identificando e quindi sanzionando i trasgressori.