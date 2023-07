Voltana conta i danni "Come un’esplosione Abbiamo perso tutto"

La testimonianza di Daniele Taroni, 69 anni, imprenditore agricolo e ambulante ortofrutticolo di Chiesanuova di Voltana, è tra le più toccanti: "In una manciata di minuti ho perso tutto. Sabato pomeriggio io e mia moglie Maria eravamo in casa, quando si è scatenato il finimondo. Il tetto della casa è volato via, sono crollati parti di muratura e si è sfondato un solaio della portata di 600 quintali. Distrutti quattro capannoni, uno dei quali adibito a officina meccanica, nonché altrettanti furgoni e pure due trattori". Taroni, cavaliere e ufficiale della Repubblica insignito da Ciampi e Scalfaro, lamenta danni per centinaia di migliaia di euro. Ha inoltre due auto danneggiate e tutte le piane da frutto a terra, tra cui 600 ciliegi: "Con quel poco di frutta e verdura che ci siamo rimasti, io e mia moglie vorremmo riprendere al più presto l’attività di ambulanti, ma non abbiamo più i furgoni e siamo moralmente a terra. Al momento non sappiamo neppure se la casa è agibile. Dalla distruzione totale si è salvata una Madonnina custodita in un tempietto in cortile, voglio leggerlo come un segnale di speranza".

Nella vicina Voltana incontriamo Enio Pasini, che risiede in via Bentivoglio: "Stavo guardando la tv quando il cielo si è oscurato. Non appena ho chiuso le finestre si è scatenato il finimondo e ho udito un boato, come se fosse scoppiata una bomba. Una porzione del tetto si è scoperchiata, è crollato un basso comodo ed è volato via di tutto. Temo che i danni possano ammontare a qualche decina di migliaia di euro. Non mi vergogno di dire che ho più volte pianto, anche se le lacrime sono ormai quasi finite. Ora però proverò a rimboccarmi le maniche e a ripartire, anche se sono consapevole che non sarà semplice e che i tempi rischiano di non essere brevi". Simone Ricci è il titolare della pizzeria d’asporto ‘Vallone’ di Voltana: "Da sabato pomeriggio il nostro locale è senza energia elettrica e sono stato costretto a buttare via impasto, latticini, salumi e in generale tutta la preparazione per il fine settimana. Temo poi di aver subito danni al quadro elettrico generale. Non so ancora quando l’energia elettrica sarà ripristinata e quindi quando riaprire il locale. Dopo il Covid e l’alluvione, mancava solo il tornado! Non se ne può davvero più". Infine Fabrizio Monti: "Nella mia abitazione è volata via la copertura del tetto e si sono distrutte le grondaie, ma posso ritenermi fortunato perché i danni subiti da tantissimi altri miei concittadini sono purtroppo decisamente superiori".

Sono storie di persone e famiglie che in una manciata di minuti hanno spazzato via anni di sudore e sacrifici. Per gli esperti si tratta di uno degli eventi meteo più estremi degli ultimi decenni, che ha flagellato in particolare i centri di Alfonsine e del Lughese. Gli effetti più distruttivi, con raffiche di vento che hanno raggiunto e in alcuni superato la velocità di 260-280 chilometri orari, con punte di 290 chilometri orari – osserva il meteorologo Pierluigi Randi –, si sono registrate tra Voltana, Chiesanuova di Voltana, Taglio Corelli di Alfonsine e la stessa Alfonsine, in quest’ultimo caso nella zona di via Raspona, via Passetto, via Puglie e Borgo Seganti. Velocità leggermente inferiori, ma pur sempre elevatissime, a Conventello e Savarna.

Luigi Scardovi