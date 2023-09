Voltana, decine allo ’sportello’ post tornado

C’erano decine di persone, sia del posto che residenti nelle vicine località di Chiesanuova, Ciribella, Passogatto e Giovecca, all’incontro, svoltosi ieri mattina nella sede della Delegazione Comunale di Voltana. Un incontro nel corso del quale l’assessore ai Lavori Pubblici, Decentramento e Protezione civile del Comune di Lugo, Veronica Valmori, l’ingegnere Enrico Rontini (Area Territorio) e la presidente della locale Consulta Valeria Monti, si sono messi a disposizione dei cittadini che necessitavano di chiarimenti dopo aver ricevuto l’ordinanza per la messa in sicurezza degli immobili colpiti dal tornado che lo scorso 22 luglio flagellò parte della nostra provincia.

Evento i cui effett i si rivelarono particolarmente devastanti anche nella stessa maggiore frazione lughese e nelle zone limitrofe. "Consapevoli del fatto che le ordinanze possono anche incutere ai cittadini un certo timore – osserva la Valmori – abbiamo pensato di metterci a loro disposizione per chiarire dubbi e aiutarli, in modo che la risposta che verrà data alla stesse sia il più esaustiva possibile".

Al momento sono poco più di cento le ordinanze emesse sul territorio comunale di Lugo, mentre a livello di Bassa Romagna il numero è praticamente doppio. "Dopo aver assunto i verbali che i Vigili del Fuoco hanno redatto a conclusione dei singoli sopralluoghi – spiega l’assessore – , oltre a una sessantina di ordinanze di ‘non utilizzo’ che richiedevano la messa in sicurezza di coppi e grondaie percolanti, abbiamo emesso circa cinquanta ordinanze di ‘inagibilità’, la maggior parte relative a immobili situati proprio qui a Voltana e nella vicina Chiesanuova. Se nei prossimi giorni dovessimo riscontrare che la popolazione necessita di ulteriori chiarimenti, non è da escludere che si possa dar vita ad un secondo incontro. In ogni caso l’obiettivo è quello di accelerare i tempi e di chiudere le pratiche nel minor tempo possibile, nell’interesse dei cittadini ma anche della stessa amministrazione comunale. Se la documentazione che ci inviano è ritenuta esaustiva, per noi l’ordinanza è per così dire a posto. Ci rendiamo tuttavia conto che in certi casi i diretti interessati possano aver bisogno di ricevere ulteriori rassicurazioni. Motivo per cui con la presidente della Consulta Valeria Monti stiamo valutando la possibilità di contattarle telefonicamente riferendo che la documentazione inviataci è esaustiva".

La stessa Valeria Monti spiega che "già nei giorni scorsi ho cercato di aiutare diversi miei concittadini e non solo i quali, vedendosi notificare l’ordinanza, si sono rivolti alla delegazione di Voltana. Anche nei prossimi giorni continueremo ad adoperarmi nel fornire chiarimenti e nel venire incontro alle esigenze di coloro che sono stati così duramente colpiti da un evento catastrofico di proporzioni inimmaginabili".

Luigi Scardovi