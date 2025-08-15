Voltana, dopo il tornado riapre l’area sportiva

A conclusione dei lavori di bonifica definitiva dai frammenti di amianto, residuali del devastante tornado del 22 luglio 2023, ha riaperto l’area sportiva di Voltana. Quello completatosi è stato il terzo e più incisivo intervento, che prevedeva una rimozione integrale dei primi centimetri di suolo. L’incarico è stato affidato alla ditta Protex di Forlì. A sostenere il costo del terzo intervento è stato il Comune di Lugo, per un importo di circa 158mila euro, mentre le prime due bonifiche manuali dei frammenti presenti, effettuate dopo le necessarie analisi da parte di Arpae, avevano comportato una spesa di 13mila euro.

Lo scorso lunedì il Comune di Lugo ha notificato la revoca dell’ordinanza di chiusura, protrattasi per ben 11 mesi. "Poter ricominciare il 18 agosto con la preparazione nel nostro stadio – commentano Relu Constantin Babonia e Daniele Ferroni, rispettivamente presidente vice presidente della Real Voltanese (sodalizio che ha in gestione il centro sportivo) – infonde sicuramente energia positiva, anche se purtroppo bisognerà pazientare ancora qualche mese, prima di poter di nuovo assistere alle partite casalinghe della nostra compagine che, lo ricordiamo, disputa il campionato di calcio di Seconda Categoria. È necessario inizialmente estirpare tutte le erbacce cresciute questi mesi (in alcune aree del ‘campo numero 1’ dell’altezza di oltre un metro), per poi effettuare la seminatura. Per questo, fino a quando il campo principale non sarà pronto, giocheremo le partite interne nella vicina frazione di San Bernardino".

La compagine arancio-verde coglie poi l’occasione per "ringraziare la sindaca di Lugo, Elena Zannoni e tutto il suo staff per lo sforzo profuso per venire incontro alle esigenze della società. Già alla fine di questo mese saranno tuttavia operativi sia gli altri tre campi da calcio, sia i due campi da tennis (uno in terra rossa e uno in cemento ospitato nella tensostruttura) presenti nell’area sportiva". La Real Voltanese ringrazia anche la ditta Fratelli Albanese che sta rimuovendo tutt l’erba che era nel campo principale. Valeria Monti, presidente della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella, "si unisce alla Real Voltanese per esprimere soddisfazione per il ‘ritorno a casa’, e per ringraziare la sindaca Zannoni e tutta la ‘macchina’ comunale. La Consulta, anche a nome di tutta la comunità, si congratula con gli atleti e lo staff organizzativo della Real Voltanese che, pur in condizioni così difficili, hanno saputo ‘strappare’ il passaggio alla categoria superiore".

Durante la chiusura ‘forzata’ del centro sportivo, la Real Voltanese durante la scorsa stagione sportiva ha svolto gli allenamenti, sotto la guida di mister Fabrizio Capra (confermato anche quest’anno) nel campo di Santa Maria in Fabriago, disputando invece le partite casalinghe a Lugo nel campo in sintetico di Madonna delle Stuoie.

Luigi Scardovi