Voltana, i fondi raccolti alle partite donati a un asilo di Sant’Agata

"L’avevamo ideato per ‘rinfrescare’ le calciatrici e calciatori che partecipavano al torneo. Non avremmo mai pensato di raccogliere una somma così significativa, grazie soprattutto alla generosità degli spettatori, che regolarmente lasciavano il resto nella cassetta dell’offerta libera pro alluvionati".

Sono le parole di Sara Romagnoli, che assieme a Debora, Silvia e Federica ha gestito un piccolo punto ristoro in occasione del ‘7 Preti’ e del ‘7 Suore’, tornei di ‘calcio a sette’ disputatisi lo scorso giugno nel ‘mitico’ campetto parrocchiale di Voltana, messo gentilmente a disposizione dal parroco don Maurizio Ardini. Un evento che fin dal sua prima edizione, disputatasi alla fine degli anni ‘70 (per una decina di anni non si è giocato), ha visto scendere in campo tre generazioni di calciatori amatoriali (la stragrande maggioranza dei quali residenti nella stessa maggiore frazione lughese), segnando l’inizio dell’estate e rappresentando un momento di svago e di socializzazione. Tornando al punto ristoro, si è trattato di una semplice ma apprezzata iniziativa che ha consentito di raccogliere una bella ed inattesa somma di denaro, che gli organizzatori hanno deciso di devolvere in beneficenza.

La scorsa domenica sera, in occasione della Festa dell’Assunta, che quest’anno, complici i danni provocati prima dell’alluvione e poi dal tornado, si è svolta nella chiesa parrocchiale di Voltana, è stato donato un simbolico assegno di 1000 euro all’Asilo ‘Azzaroli’, scuola dell’Infanzia paritaria situata a Sant’Agata sul Santerno, che lo scorso 17 maggio, come purtroppo tantissime altre abitazioni, aziende e realtà commerciali, era stata letteralmente invasa da acqua e fango a seguito della rottura degli argini del fiume Santerno. Evento che aveva distrutto sia il piano terra delle scuola che l’annesso parco. A ricevere, nella chiesa della maggiore frazione lughese, la donazione, è stata l’insegnante dell’asilo santagatese, Daniela Montanari, che ha ringraziato sentitamente a nome della scuola gli organizzatori Paolo, Sara, Luigi, Marco, Rinaldo, Enrico, Fabrizio, Fabio e Giacomo nonché tutti i volontari che a qualsiasi titolo hanno contribuito a rendere possibile la lodevole iniziativa.

Un’altra donazione, in questo caso di minore entità, è stata fatta sempre dal team dei due suddetti tornei, alla chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Antonio di Padova e Giovanni Bosco di Voltana e alla locale società di calcio ‘Real Voltanese’.

Luigi Scardovi