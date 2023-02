Voltana, il nuovo logo della consulta dei ragazzi

Un logo finalizzato a identificare la Consulta dei Ragazzi di Voltana in occasione delle varie iniziative promosse direttamente dalla stessa, ma anche durante eventi alle quali partecipa. A realizzarlo, su proposta avanzata all’inizio dell’anno scolastico in corso dalla presidente della Consulta di Decentramento di Voltana-Chiesanuova-Ciribella, Valeria Monti, è stata Martina Trudu, 10 anni, alunna di quinta elementare e componente dell’intraprendente organismo eletto dagli studenti. "Trattandosi di un logo finalizzato a identificarci – spiega Martina – ho pensato che dovevamo essere proprio noi giovani i suoi protagonisti. Motivo per cui ho disegnato tre ragazzi che si tengono per mano. Per dare poi un tocco di vivacità ho realizzato un contorno colorato a forma di cerchio". A sviluppare il logo, partendo dal disegno originale e mantenendo pertanto il concept ideato dalla giovane alunna, è stato il grafico voltanese Gianni Dall’Osso, il quale ne ha inoltre sviluppato una versione, leggermente diversa, che sarà stampata su delle t-shirt che indosseranno sia gli stessi componenti della Consulta (due delle elementari e sei delle scuole medie) sia tutti gli alunni delle classi quarta e quinta delle scuole elementari di Voltana, in occasione delle varie iniziative. A partire da quella in programma il prossimo 21 marzo quando, nell’ambito della ‘Settimana Voltanese’, la Consulta dei Ragazzi ha organizzato, in collaborazione con l’associazione ‘100% Volontari per Voltana’, la pulizia dei parchi della frazione.

Tra le altre iniziative della Consulta dei Ragazzi spicca quella in programma sabato 29 aprile, quando all’aiuola verde situata in Piazzetta Staffette Partigiane, ci sarà il taglio del nastro di un’installazione floreale realizzata dai bambini di Voltana nell’ambito di un laboratorio creativo a cura di Eleonora Bonincontro.

Insediatasi lo scorso 30 novembre, la Consulta dei Ragazzi di Voltana è composta da ragazzi di prima, seconda e terza media. Tra le proposte che i ragazzi hanno presentato per caldeggiare la loro elezione, molte riguardano interventi di manutenzione alla scuola, laboratori e uscite didattiche, ma anche l’ambiente e la cura dei parchi del paese.

Luigi Scardovi