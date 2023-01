Voltana piange il suo dottore Addio a Roberto Tazzari

Voltana piange un altro ‘pezzo’ della sua storia. Nel pomeriggio di domenica si è spento a 97 anni all’ospedale di Lugo il dottor Roberto Tazzari (in paese da tutti conosciuto come ‘Norberto’), stimato medico di base nella maggiore frazione lughese. Località nella quale, dopo aver prestato servizio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lugo, ha esercitato la professione dal 1958 fino a circa la metà degli anni ‘90. Una persona che si è fatta apprezzare non solo dal punto di vista professionale, ma anche a livello umano, guadagnandosi l’incondizionata fiducia da parte dei suoi numerosi pazienti e non solo. A dedicare un articolo (pubblicato sull’edizione 1995 dell’Almanacco di Voltana) al dottor Tazzari ed al suo altrettanto stimato collega voltanese (scomparso anni fa) Bruno Bragonzoni in occasione dei rispettivi ‘passaggi di testimone’, era stata la compianta professoressa Mirella Francia: "...rappresentavano entrambi la figura classica del medico di famiglia, forse ormai scomparsxa, che specialmente nei piccoli centri acquistava un valore particolare. Il medico non era solo tale: era l’amico, il confidente sicuro, l’unico che in determinate circostanze poteva tenderti la mano per sollevarti da uno stato di avvillimento o di disperazione.." . Davvero tanti i messaggi di cordoglio e affetto giunti, anche attraverso i social, alla moglie Marisa e alle figlie Lorenza e Maria Grazia. Come quello di i Anna Rita, che lo ricorda come "un vero medico d’altri tempi e un grande uomo di medicina di cui ci si fidava ciecamente", quello di Riccarda: "E’ stata una persona straordinaria" e di Marzia, presidente del Centro Sociale Cà Vecchia di Voltana : "Rimarrà sempre nella nostra memoria come il Dottore in grado di assistere il suo paziente nel migliore dei modi: medicazioni, estrazioni dentali, punti di sutura e tante altre manovre di cura. Sempre disponibile in qualsiasi ora del giorno e della notte, anche per visite a domicilio. Grazie Norberto. Era bello vederti in macchina per le strade di Voltana accompagnato sempre da Marisa".

Cordoglio espressio anche da Valeria Monti a nome della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella di cui ricopre la carica di presidente: "Certa di esprimere i sentimenti dell’intera comunità, la Consulta si unisce al dolore dei famigliari per la scomparsa del dottor Tazzari, stimato medico di famiglia che per decenni ha prestato la sua preziosa opera con assoluta dedizione e grande umanità al servizio di tutta la nostra gente. Con immensa gratitudine". I funerali avranno luogo oggi con partenza in autocorteo alle 10.45 dall’ospedale di Lugo per la chiesa di Voltana. Dopo la benedizione si proseguirà per il cimitero di Chiesanuova di Voltana.

lu.sca.