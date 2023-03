Voltana, proposte civiche su viabilità e sicurezza

"L’attuale amministrazione comunale sta facendo poco per incentivare la partecipazione della collettività alla vita politica ed amministrativa. E così disattende l’articolo 1 del regolamento per il funzionamento delle Consulte". Sono le parole di Roberto Ballanti, consigliere civico di ‘Per la Buona Politica’, a conclusione della recente seduta del Consiglio di Consulta di Voltana, durante la quale è stato presentato il bilancio di previsione 2023 – 2025 di Lugo.

"Diversamente dal bilancio di previsione – osserva Ballanti – che definisce i capitoli di spesa corrente per il corretto funzionamento dei servizi e degli uffici del Comune, il Documento unico di programmazione (Dup) raccoglie le proposte dalla Giunta, del Consiglio comunale e di Consulta, i quali a loro volta accolgono le richieste dei cittadini. Da tempo stiamo proponendo una modifica al regolamento, proprio allo scopo di aumentare la partecipazione dei cittadini alla composizione del Dup". Diverse sono le proposte già presentate dal gruppo dell’opposizione in occasione delle ssemblee. Come quella, in tema di sicurezza idraulica, relativa all’attuazione di lavori per realizzare un bacino di laminazione e la programmazione di interventi che garantiscano un buon funzionamento della rete di scolo per il deflusso d’acqua. Per quanto riguarda invece la Casa della Comunità, si chiede "l’ampliamento degli spazi operativi del poliambulatorio destinato ad ospitarla; di dotare il personale medico di strumentazione diagnostica; di aumentare il personale di servizio a supporto dei medici di famiglia operanti in struttura; di accelerare e ampliare la proposta di telemedicina". Passando alla sicurezza, ‘Per la Buona Politica’ attende notizie "sulla messa in funzione dell’impianto di videosorveglianza, visto che sono iniziati i lavori". Per quanto poi riguarda la mobilità sostenibile, si chiede di "completare e migliorare le piste ciclabili. Si pensi, ad esempio, al collegamento del ‘Cantonaccio’ o della ‘Marmana’ al centro di Voltana".

In tema di viabilità "si propone di asfaltare l’area davanti al cimitero di Chiesanuova, con segnaletica per il parcheggio" mentre sul decoro dell’abitato si chiede di "contattare la proprietà dell’area che si è creata dopo l’abbattimento del rudere in centro a Voltana di fronte alla caserma dei Carabinieri per valutare una riqualificazione". Si chiede inoltre Comune di concordare con Hera la creazione di una stazione ecologica a Voltana". Proposte che hanno avuto una risposta: "Durante l’assemblea – conclude Ballanti, la presidente della Consulta Valeria Monti ha comunicato che molte delle nostre proposte sono state avviate o in fase di valutazione".

Luigi Scardovi