Voltana si accende con la corsa a colori e lo spettacolo di burattini

Una grande festa durante la quale, oltre ad una ‘corsa a colori’, denominata ‘Voltacolor’, si terrà uno spettacolo di burattini. Stiamo parlando dell’evento in programma a Voltana oggi, alla vigilia del ritorno tra i banchi di scuola. La corsa a colori partirà alle 17 dal piazzale della stazione e seguirà un percorso nei parchi cittadini da ripetere due volte. Il costo per chi si iscriverà sul posto è di 12 euro (sotto ai 12 anni il costo 5 euro. I minorenni dovranno essere accompagnati. Le iscrizioni apriranno alle 16. Ai partecipanti sarà distribuito un kit con sacca, occhiali, pettorale e gadget. Per il massimo divertimento e la resa dell’evento si consiglia di vestirsi completamente di bianco.

Sono previsti anche dei premi: tra i partecipanti verranno sorteggiati un abbonamento trimestrale offerto dalla palestra Now Gym, due buoni da 25 euro per materiale scolastico presso ‘Cartolibreria Biroblù’ e due buoni da 25 euro per abbigliamento scolastico presso ‘Da la testa ai pi’. Nel punto di ritrovo la ristorazione sarà garantita dal bar della Stazione e da ‘La Bottega Romagnola’. Animazione bimbi con Eleonora. Speacker dell’evento, Rinaldo. Alle 18.30, sempre nel piazzale della stazione, seguirà lo spettacolo di burattini ‘Arlecchinate’, a cura della compagnia Bambabambin, di e con Paolo Rech. In caso di maltempo la corsa sarà annullata, mentre lo spettacolo si svolgerà nella sala polivalente della Casa del Popolo. La festa è organizzata dalla consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella in collaborazione con il centro sociale ‘Ca’ Vecchia’, con il contributo e il patrocinio del Comune di Lugo e il sostegno di numerosi sponsor tra i quali la filiale di Voltana di Crédit Agricole.

Luigi Scardovi