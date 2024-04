Voltana si prepara alla ventesima edizione della Motosalsicciata

A Voltana da due decenni l’arrivo della primavera coincide con uno degli appuntamenti più, attesi da parte del cosiddetto popolo delle due ruote e non solo. Stiamo parlando della ‘Motosalsicciata’, un evento che, nel più goliardico stile romagnolo, richiama nella maggiore frazione lughese migliaia di centauri e di semplici appassionati di motori provenienti non solo dalla Romagna e dal resto della regione, ma da un po’ da tutto il nord e centro Italia e, come avvenuto nelle precedenti edizioni, addirittura dall’estero. A organizzare l’evento (con il patrocinio del Comune di Lugo – Delegazione di Voltana) è un affiatato gruppo di voltanesi e dintorni che si avvale del supporto di tanti volontari e di decine tra aziende ed attività commerciali. La 20esima edizione della manifestazione - che non ha scopo di lucro e il cui incasso, detratte le spese, sarà devoluto alle scuole di Voltana, al centro sociale Ca Vecchia e a iniziative locali - si terrà da venerdì a domenica prossima (12-13-14 aprile) nella piazza Unità di Voltana e sarà, come sempre, all’insegna delle moto, dello spettacolo e della gastronomia tradizionale.

Si parte venerdì: dalle 18 alle 20 musica con dj Francesco e alle 21 andrà in scena lo spettacolo ‘Voglio tornare negli anni 90’. Si prosegue sabato 13 con la Sagra della Salsiccia: dalle 11 alle 15 musica con i dj Febius e Goni. Seguirà, alle 15.30, il concerto della cover band ‘PerikoloGeneriko’. Alle 21.30 a salire sul palco saranno i ‘Rock in Movie’, con un connubio unico tra il potente mondo del rock e l’incanto del cinema. Domenica mattina alle 10 motoconcentrazione e raduno di auto americane ‘Romagna Boys’. Alle 10.30, da piazza Unità, partenza motogiro con sosta aperitivo, offerto a tutti i partecipanti, alla Pasticceria dell’Arte in via Piratello a Lugo. Domenica alle 14.30 Timothy Cavicchini. Alle 17 estrazione della lotteria (in collaborazione con Trioschi Moto Lugo e ‘Moto Beat by Caponord’ Faenza: primo premio una Moto Morini 650 X-Cape. Da venerdì sera e fino a domenica sera, sarà attivo un grande stand gastronomico. Non mancheranno esposizioni moto, auto americane, bancarelle e uno spazio per i più piccoli. L’ingresso alla Motosalsicciata e a tutti gli spettacoli è gratuito. Info: 3483544515 (Stefania)

Luigi Scardovi