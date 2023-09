Voltana si rialza grazie alla musica

Dopo l’alluvione e il tornado Voltana vuole rialzarsi. E lo fa affidandosi alla musica e alla generosità di artisti, alcuni dei quali originari della stessa frazione di Lugo, come Stefano e Valeria Montanari (foto). L’appuntamento è oggi dalle 18 al centro sociale Ca’ Vecchia in piazza Guerra 1 con ‘Voltana Live Aid – La musica abbraccia la nostra comunità’. L’evento vedrà alternarsi gruppi che proporranno diversi generi musicali: dalla musica classica al pop, dal rock al metal. Non mancherà, dalle 19, la buona cucina con Ca’ Vecchia Street Food. Ad aprire la serata saranno proprio i due fratelli originari di Voltana (Stefano Montanari al violino e Valeria Montanari al clavicembalo, che si esibiranno assieme a Giovanni Valgimigli al contrabbasso). Alle 20.30 a salire sul palco saranno i Naif, formati da Andrea De Marco (chitarra e voce), Igor Piattesi (voce e cajon), Nicoletta Bassetti (violino) e Federica Trentin (voce e cori) che proporrà musica folk, rock e pop. Infine alle 21.30 l’alternative metal degli ‘Unknown Voices’ con Edoardo Montanari Trovesi (voce e chitarra), Pietro Assolari (chitarra e voce), Mirko Cardullo (basso) e Alfredo Montanari Trovesi (batteria). Il ricavato della serata (ingresso a offerta libera) andrà a Cà Vecchia per la realizzazione di nuove strutture ricettive del parco devastato dal tornado del 22 luglio.

Luigi Scardovi