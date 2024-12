VoltaNatale 2024: quattro alberi all'uncinetto colorano Voltana

Il famoso proverbio ‘Non c’è due senza tre...e il quattro vien da sé’ si adatta perfettamente alle intenzioni del ‘Club delle Cucitrici’ di Voltana, per l’edizione 2024 di questo Natale (o VoltaNatale, come sono solite chiamarlo), poiché salgono a ben quattro gli alberi all’uncinetto pensati per rallegrare la frazione.

"La nostra idea – racconta Ombretta Toschi, referente dell’affiatato gruppo formato da una ventina di donne di varie età, residenti sia nella maggiore frazione lughese che in alcune località limitrofe – è sempre stata quella di sviluppare un progetto unico nella nostra zona, che potesse far arrivare gente incuriosita dal nostro lavoro. Fummo infatti tra le prime, nell’estate 2019, a metterci in contatto con il comune molisano di Trivento, in cui ‘le Uncinettine’, nostre ‘colleghe’ amiche, avevano pensato e creato il primo albero di Natale all’uncinetto che tramite il web aveva fatto il giro del mondo. E in quella prima edizione, grazie soprattutto ad alcuni fabbri volontari, riuscimmo a creare un albero di sei metri che da allora, in ogni edizione del VoltaNatale, ha occupato un posto di primo piano al centro del prato della chiesa, luogo caro a tutti i voltanesi".

Quest’anno proprio il primo albero, il più grande, avrà la sua nuova e terza veste, bianca ma abbellita con laboriose collane di stelle di Natale, rigorosamente fatte ad uncinetto, rosse e verdi.

"E poiché – spiega Ombretta – abbiamo ormai da tempo focalizzato il nostro obiettivo di creare un percorso di alberi di Natale che possa snodarsi in tutta la frazione, sta per venire alla luce il quarto albero, che sarà ricoperto con più di duemila, coloratissime, piccole rose all’uncinetto".

Salgono così a quattro gli alberi che si snoderanno lungo la centrale via Fiumazzo in ben quattro postazioni diverse: accanto al distributore, sull’antica pesa, nel prato antistante la chiesa e nello spartitraffico all’ingresso nord, che porta alla statale.

"In questo progetto per la nostra frazione – conclude Toschi – non siamo sole. Sono infatti moltissimi coloro che ci affiancano e ci sostengono, e ai quali ci sentiamo grate: ogni anno decine di persone ci regalano le lana di ritrovamento in modo tale che riusciamo a eseguire i lavori con materiale riciclato. Una squadra, capeggiata dagli instancabili Enio Pasini e Giordano Pagani, si fa carico di eseguire i telai, la loro posa e l’illuminazione degli alberi. Per non parlare poi della grande festa dell’Accensione, che quest’anno si svolge oggi alle 17, vedendo coinvolte in prima fila le maestre delle scuole dell’infanzia e primaria di Voltana che per diversi mesi, coadiuvate da un esperto musicale della scuola ‘Doremi’, insegnano ai bambini i canti che allietano la festa. È grazie a tutte queste persone se il nostro piccolo progetto è diventato corale e coinvolgente ed anima tutta la comunità. Senza dimenticare il supporto della Consulta, della Parrocchia di Voltana e di Ca’ Vecchia, prezioso ‘telaio’ di supporto ad ogni nostra attività".

Luigi Scardovi