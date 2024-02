Volti umani negli alberi: "Nelle foto prendono vita"

I tronchi vissuti degli alberi che contornano il viale del cimitero di Bagnacavallo raccontano storie. Da quelle venature, plasmate dalla pioggia e dal vento, emergono volti che spesso sembrano appartenere al mondo delle fiabe, quelle in cui emergono personaggi fatati e grotteschi. Non tutti riescono a notarli. Claudio Tambini, ex erborista ed ora vj e grafico, ci riesce grazie allo spirito di osservazione che lo contraddistingue. Ad ogni albero ha associato una identità ben precisa. Con la macchina fotografica alla mano, ha ritratto le espressioni che i vari volti assumono cambiando il punto di osservazione, le ha catalogate ed ora sta pensando di interpretarle, dando vita quindi ad un progetto a metà fra la grafica e la narrativa.

Tambini è il creatore delle cartoline di Natale, quelle che da virtuali e spedite solo via mail o tramite i mezzi social, sono diventate, da due anni a questa parte, cartacee. Questi sono soltanto alcuni dei progetti creativi a cui Tambini sta dando vita. Un’altra passione che lo contraddistingue e che lo porterà a breve a organizzare una mostra, sono gli "incastri visivi" , effetti ottenuti fondendo i particolari architettonici che spontaneamente si compongono. Basta trovare il punto di vista più appropriato ed il gioco è fatto. In questo modo, ad esempio, il monumento a Francesco Baracca si trasforma e diventa sospeso, ancorato ad un filo che null’altro è se non il palo di un lampione perfettamente allineato e "incastrato" visivamente sul tetto della giostrina. "Mi viene naturale – spiega Tambini –, riesco a individuare immediatamente gli incastri, semplicemente osservando. La considero una abilità che traduco nelle immagini scattate". La stessa che gli permette di individuare dei volti, soffermandosi sui nodi e le venature che il legno naturalmente crea. Così appaiono teste coronate e profili importanti, come quello di Dante Alighieri a cui fanno compagnia immagini di animali o personaggi di fantasia. Oltre agli alberi che sfilano lungo il viale del cimitero di Bagnacavallo, Tambini sta "catalogando" anche quelli del Parco Bucci di Faenza.

Monia Savioli