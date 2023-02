Ravenna, vongolari abusivi al Capanno Garibaldi

Un pescatore di vongole

Ravenna, 19 febbraio 2023 – Pescavano vongole utilizzando dei rastrelli, in uno specchio d’acqua in cui non era consentito. In cinque si sono ritrovati a processo e l’altro giorno sono arrivate le prime condanne. I vongolari imputati sono tre parenti napoletani, residenti a Ravenna e tutelati dall’avvocato Carlo Benini, e due ferraresi difesi dall’avvocato Guido Pirazzoli. Un paio sono stati condannati in abbreviato, dal giudice Tommaso Paone, a 1500 euro di ammenda, uno ha patteggiato 1600 euro di ammenda e gli altri due hanno scelto il processo a pubblico dibattimento.

A far scattare i controlli, e i conseguenti sequestri, il 9 settembre 2019 era stata una pattuglia nautica dei carabinieri Forestali nell’area valliva della Pialassa Baiona. Durante un servizio di vigilanza ambientale, i militari avevano individuato cinque pescatori intenti a raccogliere, nei pressi del Capanno Garibaldi, e con l’utilizzo di rastrelli a mano dotati di sacche in rete, vongole veraci in un’area chiusa alla pesca dei molluschi. La zona, peraltro, sarebbe stata particolarmente distante da quella in cui, al contrario, la pesca è consentita. Una volta identificati, ai cinque pescatori sono state contestate una serie di violazioni di carattere penale e amministrativo previste da leggi e regolamenti in materia. Complessivamente, almeno all’atto del controllo, avevano raccolto 40 chili di vongole, un quantitaivo tutto sommato modesto. Per questo, nel processo in abbreviato, l’avvocato Pirazzoli chiedeva l’assoluzione in ragione di un danno ambientale praticamente inesistente. A uno degli imputati è stata contestata una ulteriore violazione amministrativa in quanto, a differenza degli altri, neppure aveva conseguito la licenza di pesca, cosa che ha comportato a suo carico il sequestro delle attrezzature.

Nell’area della Pilassa Baiona la pesca delle vongole rappresenta da sempre un business delicato. La cosiddetta guerra della vongole, soprattutto negli anni passati, aveva prodotto vere e proprie faide tra pescatori della zona, spesso di origine campana, e altri provenienti dal ferrarese, in particolare dall’area di Comacchio. In alcune occasioni si erano verificati incendi di imbarcazioni. Alcuni degli imputati di questa vicenda sono coinvolti in altri procedimenti, per i quali l’esercizio della pesca avveniva in un contesto e con tecniche più impattanti.