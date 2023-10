Voragine sulla rotonda Palio, danni alle auto

Una vera e propria voragine si è spalancata ieri mattina sull’asfalto ai piedi della salita del cavalcavia, in corrispondenza della rotonda intitolata al Palio del Niballo di Faenza. Il cratere si è aperto intorno alle 7 e le strade ancora buie hanno fatto sì che le auto vi siano capitate dentro una dopo l’altra. Circa una decina hanno riportato danni: molte sono andate incontro a forature, quelle che hanno avuto la peggio hanno invece riportato addirittura la rottura del semiasse. Danni che saranno coperti dall’assicurazione del Comune, sulla quale si rivarranno le assicurazioni dei vari privati. A causare la voragine, spiega Palazzo Manfredi, è stata la presenza dello scolo del canale Cerchia che scorre sotto al manto stradale. Non appena ricevuta la segnalazione l’area è stata transennata e i tecnici del servizio Lavori pubblici del Comune hanno attivato il pronto intervento di Hera, che ha approntato il cantiere. Le attività di scavo sono proseguite per alcune ore, per circoscrivere la problematica e ripristinare il manto stradale. Nel frattempo, per ragioni di sicurezza, gli uffici preposti hanno disposto la chiusura della corsia di marcia incriminata del cavalcavia, quella in direzione nord-sud. Nel pomeriggio la voragine ai piedi del cavalcavia è stata poi chiusa e la viabilità è stata ripristinata in entrambi i sensi di marcia.

L’incidente è stato sufficiente per scatenare le ire dell’opposizione: "Eventi come il recente crollo dell’asfalto vicino al ponte ferroviario – attacca il consigliere regionale e comunale leghista Andrea Liverani – mettono in evidenza la necessità di una pianificazione delle manutenzioni a lungo termine, finora trascurate. Investire nella manutenzione preventiva delle strade può contribuire a prevenire il deterioramento delle infrastrutture stradali. Gli abitanti di Faenza dovrebbero essere coinvolti nella pianificazione e nella soluzione dei problemi relativi alla viabilità attraverso forum pubblici, suggerimenti e segnalazioni. L’utilizzo di tecnologie avanzate per monitorare il traffico e identificare le aree critiche può aiutare a reagire in modo tempestivo. Promuovere soluzioni di mobilità sostenibile, come l’uso della bicicletta, può contribuire a ridurre il traffico e migliorare la qualità dell’aria, ma senza un’adeguata manutenzione delle ciclabili questo diventa una traguardo irraggiungibile. Personalmente ho segnalato più volte la mancata manutenzione di ciclovie e passaggi pedonali, compresa la scarsa riverniciatura delle strisce ciclopedonali".

Filippo Donati