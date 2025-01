"Vorrei più pulizia, servizi e sicurezza"

"Io lavoravo per Eni, mia moglie e i miei figli hanno avuto per una vita l’edicola in via Zara, il quartiere lo conosco bene, da un punto di vista architettonico è bello, ma andrebbe curato di più". Daniele Di Nunzio si riferisce per prima cosa alla pulizia. "I passaggi di Hera dovrebbero essere più frequenti, quelli attuali non sono sufficienti, e poi manca una linea di autobbus diretta che da via Trieste porti a Marina di Ravenna. Altro disservizio è quello del vecchio sottopasso che collega piazzale Aldo Moro a viale Pallavicini, da tempo gli ascensori sono rotti e, nonostante le segnalazioni, nessuno è venuto a ripararli. Ultima questione, bisognerebbe trovare il modo di controllare alcuni angoli del quartiere che la sera rischiano di non essere sicuri".