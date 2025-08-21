Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Cronaca
21 ago 2025
ANNAMARIA CORRADO
Cronaca
"Vorremmo incontrarla in ottobre". L’appuntamento dopo l’estate

L’auspicio dell’assessore comunale Sbaraglia: "No a un intermediario"

Per approfondire:

Un incontro con la proprietà dell’albergo a ottobre. È l’obiettivo che l’Amministrazione si è prefissato in merito al Park Hotel di Marina di Ravenna. "Ci auguriamo – sottolinea l’assessore al Turismo, Fabio Sbaraglia (foto) – che il confronto avvenga direttamente con la proprietà e non con un loro emissario, come è già accaduto. Nell’ultimo incontro c’era stato comunque un impegno, da parte loro, di ripristinare le aree danneggiate, mettere in sicurezza l’area e incaricare del personale affiché svolgesse un servizio di guardiania per evitare intrusioni. Al Park Hotel di Marina è legata anche la questione della concessione demaniale per lo stabilimento balneare. "La revoca della concessione – prosegue Sbaraglia – è stata istruita e avviata, si tratta di un iter che ha tempi tecnici, ma la procedura è in itinere".

Si tratta del tratto di spiaggia tra gli stabilimenti balneari Mosquito Coast e Big Mama Beach di Marina di Ravenna. Quel tratto di spiaggia una volta era di pertinenza dell’hotel, ora con la chiusura prolungata della struttura, anche l’arenile è in stato di abbandono. Rimane traccia di una vecchia protezione in sabbia mai eliminata, ma il vero abbandono è evidente se si arriva fino allo stabilimento vero e proprio: le porte sono state forzate e aperte, i vetri sono rotti e sono presenti tubi accatastati e abbandonati da tempo, insieme ad altro materiale da cantiere.

Lo stato in cui si trova l’area crea disagio anche ai bagni confinanti: i resti di una vecchia duna di sabbia d’inverno produce allagamenti, d’estate porta a un accumulo di rifiuti. Se c’è molto vento la sabbia finisce nelle aree circostanti. Senza contare che la spiaggia non viene pulita da tempo e in questa ‘terra di nessuno’ di notte si rifugiano diverse persone e al mattino rimango bottiglie di alcolici e immondizia varia. La situazione, insostenibile per le attività vicine, dovrebbe sbloccarsi non appena la procedura di decadenza della concessione andrà a buon fine. L’auspicio è che l’iter si concluda nelle prossime settimane, soprattutto in tempo perché la prossima estate quel tratto di arenile venga ripristinato e messo a disposizione dei bagnanti.

Tag dell'articolo

TurismoSpiaggia