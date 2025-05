La Fondazione Sabe per l’arte presenta ‘Vortice cosmico’, mostra personale dell’artista Andrea Raccagni (Imola, 1921-2005), realizzata con il patrocinio del Comune di Ravenna e del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna - Campus di Ravenna e in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna.

La mostra, a cura di Claudio Spadoni, è visitabile fino al 29 giugno in via Giovanni Pascoli 31, Ravenna (orari giovedì, venerdì, sabato e domenica ore 16-19). Esponente di spicco dell’Informale italiano, Andrea Raccagni è stato un protagonista del panorama artistico nazionale per oltre cinquant’anni.

Un aspetto centrale della sua ricerca è l’impiego di materiali insoliti, dal ferro al poliuretano, dalle lamiere ai copertoni, dalle lampadine elettriche a elementi naturali, organici e inorganici, come foglie, sassi, muschi e tralci di vite.

A vent’anni dalla scomparsa, la Fondazione Sabe intende ricordare l’artista evidenziando una peculiarità della sua ricerca plastica, la capacità di solidificare entità gassose altrimenti inconsistenti.