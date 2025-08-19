Voucher per i giovani. Bonus per chi lavora e sposta qui la residenza

Crollano le nascite e si riduce drasticamente, già oggi ma soprattutto in prospettiva, la quota di popolazione attiva. La Camera di Commercio di Ravenna Ferrara cerca una soluzione e mette in campo voucher per i giovani che scelgano di trasferire la propria residenza a Ravenna o abbiano ottenuto un contratto di lavoro in ambito provinciale. Il piano straordinario varato dalla Cdc parte dal riconoscere i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico. Incentivi alle assunzioni, nascita e sviluppo di nuove imprese, attrazione di talenti e di capitali, sostegno alla genitorialità, connessione scuola lavoro: sono i cinque pilastri che reggono il piano, per la cui attuazione la Camera di commercio ha già stato stanziato 1,5 milioni di euro. Ora, allo studio della Cdc vi è un Piano per supportare giovani che trasferiscano la propria residenza nelle province di Ferrara e Ravenna e che abbiano ottenuto un nuovo contratto di lavoro con un’impresa del territorio. La sfida è quella di accrescere la competitività dei territori e, quindi, di rendere le due province sempre più attrattive per giovani, lavoratori e famiglie. Per la Camera di commercio, infatti, la scelta residenziale è strettamente legata alle opportunità lavorative e alla qualità della vita e i voucher messi a disposizione saranno spendibili in beni e servizi di prossimità: un ulteriore modo per creare un circolo virtuoso a favore anche delle imprese. Questa misura fa parte di un pacchetto di strumenti che la Cdc, attraverso il Piano straordinario per le giovani generazioni, ha messo a fuoco per la creazione di filiere intelligenti, la costruzione di un ecosistema per l’innovazione, le startup, la sostenibilità, l’investimento nelle infrastrutture strategiche e il settore dei trasporti, il capitale umano, la formazione, l’attrattività. Del resto – evidenzia il Centro Studi della Camera di commercio - a fronte di un calo, nelle provincie di Ferrara e Ravenna, delle nascite (passate dalle oltre 6mila del 2008 alle circa 4mila del 2024) e della riduzione in dieci anni della quota di popolazione in età lavorativa (15-64 anni, circa 15mila unità in meno che corrispondono ad una percentuale del 61,7%), si assiste oggi al paradosso di un mercato del lavoro dove gli imprenditori segnalano ancora grandi difficoltà nel reperire i profili di cui hanno bisogno.

"La strada tracciata, e da cui non possiamo tornare indietro – ha sottolineato Giorgio Guberti, presidente della Cdc Ferrara Ravenna – è quella di investire tempo e risorse nella costruzione di una nuova cultura di impresa, sempre più manageriale. Nuove idee e tecnologie generano nuovi investimenti, aumentano la produttività di tutti noi e la competitività del sistema. Ne siamo così coscienti che la costruzione di un ecosistema dell’innovazione e sviluppo delle startup, a partire dai nostri cluster produttivi territoriali, è diventata il centro dell’azione di rinnovamento competitivo che abbiamo intrapreso, in particolare, con il Piano strategico per le giovani generazioni".

