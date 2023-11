Vulcaflex, 170 milioni di fatturato, cementa la leadership nel mercato automobilistico

Vulcaflex Spa, azienda di Cotignola leader nella produzione di pelli sintetiche per il settore automobilistico, ha organizzato una serata per celebrare i successi dell’anno e presentare le prospettive per il 2024. Il CEO, Roberto Bozzi, ha guidato l’evento, presentando i risultati finanziari positivi che consolidano il 2023 e proiettano l’azienda verso un fatturato stimato di 170 milioni di euro. L’azienda ha condiviso con i presenti i dettagli del budget per il 2024. Con entusiasmo, Roberto Bozzi ha annunciato un aumento significativo rispetto al 2023, che si chiuderà con un fatturato di circa 165 milioni di euro. Questi numeri positivi sono il risultato del duro lavoro e dell’impegno dell’intera squadra Vulcaflex.

"Attualmente – si l egge in una nota – Vulcaflex conta su una forza lavoro di circa 460 dipendenti, un numero che testimonia la dimensione e l’importanza dell’azienda nel settore. La produzione annuale di oltre 35 milioni di metri quadrati di pelli sintetiche evidenzia la capacità produttiva di Vulcaflex e la sua posizione di leadership nel quadro del mercato automobilistico europeo".

Durante la serata, è stato proiettato un toccante video dell’alluvione che ha colpito la Romagna a maggio. "Questo momento di riflessione ha ricordato a tutti l’importanza della solidarietà e della responsabilità sociale delle aziende in situazioni di emergenza. Un momento culminante della serata è stata la lezione tenuta dal Dott. Nicolini, esperto di formazione ed organizzazione aziendale. Nicolini ha approfondito il ruolo cruciale dei responsabili all’interno dell’azienda e ha evidenziato l’importanza del miglioramento continuo. La sua presentazione ha fornito spunti per l’evoluzione professionale e personale dei dipendenti Vulcaflex. La serata si è conclusa con un buffet conviviale, offrendo un’opportunità per i dipendenti e gli ospiti di socializzare e rafforzare i legami aziendali".