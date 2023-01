Wabbuo, social ‘made in Lugo’ per trovare lavoro

L’obiettivo è decisamente ambizioso: diventare la prima big tech italiana. È con queste premesse che Luigi de Simone, insegnante e Luca Morozzi, esperto di analisi statistica e finanza hanno deciso di unire le forze e dare vita a Wabbuo, start up dedicata al mondo del lavoro che include in un’unica piattaforma aspetti social, e-commerce e funzioni di motore di ricerca. Le strade di De Simone, campano di origine ma residente a Lugo da alcuni anni e Morozzi, nato in città, si sono incrociate per caso, un giorno in centro. E da lì è partita la grande avventura che si sta strutturando e presto vedrà la luce. "A noi piace definire Wabbuo come un centro commerciale online – spiegano –. Anche se spesso il centro commerciale è bistrattato perché rappresenta la forma più diretta del consumismo in realtà è molto utile per tutte le funzioni che offre e soprattutto perché serve a fare incontrare le persone. Allo stesso modo, noi vogliamo portare on line l’incontro fra persone che offrono e richiedono servizi e prodotti a livello di e-commerce. La piattaforma prevede un interfaccia grafica simile a quella dei social network dove l’interessato può inserire la propria foto e descrivere cosa fa...