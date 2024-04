Walter della Monica, cinquant’anni fa nasceva il Centro relazioni culturali

Mi sono chiesto in questi giorni cosa avrebbe inventato Walter della Monica per celebrare i cinquant’anni del suo ‘Centro relazioni culturali’. Il Centro, infatti, nacque da un’idea di Walter l’8 aprile del 1974 con la presentazione del romanzo ’Il trono di legno’ con il quale l’anno precedente Carlo Sgorlon si era aggiudicato il ’Campiello’. L’idea funzionò e già il secondo appuntamento vide il ridotto del Teatro Alighieri pieno come un uovo per la presentazione della favola ecologica ’Oh Serafina!’ di Giuseppe Berto. E in quel secondo appuntamento Mario Lapucci, braccio destro di Walter, presentò al pubblico il ’dimenticato’ Dante Arfelli, lo scrittore di Bertinoro che nel 1949 aveva vinto il Premio Venezia, antesignano del Campiello, con il romanzo ’I superflui’.

Il ’Centro’, dunque, non si limitava alle presentazioni di libri ma, come una università popolare ante litteram, stimolava recuperi. Insomma, come si dice, faceva cultura. Da settembre a giugno di ogni anno i venerdì e gli speciali martedì riservati alla Romagna e ai suoi autori hanno tenuto banco e i ravennati hanno sempre risposto con una assidua presenza ai tradizionali appuntamenti di Sala Melandri (poi dedicata al compianto sindaco Pierpaolo D’Attorre) che hanno ospitato i più bei nomi della letteratura, della saggistica, del costume diventando uno dei più importanti salotti letterari italiani.

Da vero regista Walter è sempre stato dietro le quinte e solamente una volta lo abbiamo visto al tavolo in occasione della sua inchiesta ’I dialetti e l’Italia’ nell’ottobre del 1981. La fucina di Walter era al primo piano di Casa Melandri dove ogni pomeriggio si recava con lo zelo di un impiegato. E lo faceva gratis, da vero volontario della cultura, coadiuvato agli inizi dall’esuberante Lapucci, da Luisa Fiorentini e da Nives Bardella ai quali si sono aggiunti altri collaboratori fra i quali Anna De Lutiis, ultima fedele collaboratrice di Walter.

Dalla costola del Centro nacquero altre importantissime e seguitissime manifestazioni, tutte proposte dal vulcanico Walter: la Lettura integrale della Divina Commedia in San Francesco con Vittorio Sermonti, la Divina commedia nel mondo, i premi Un reportage per Dante e il Lauro dantesco, la rassegna Un poeta da ricordare in collaborazione con la Capit, i processi ai grandi personaggi del passato. Quando Walter passò la mano, la gestione del Centro venne affidata a Francesca Masi che introdusse nel calendario delle presentazioni un incontro mensile dedicato a Dante. In occasione dei cinquant’anni sarebbe opportuno collocare nella sala conferenze di Casa Melandri una targa per ricordare il Centro fondato e animato con grande passione e dedizione da Walter della Monica.

Franco Gàbici