Walter della Monica, elogio del camping

Quella del 1967 fu un’estate ‘boom’ per i campeggi ravennati (tende furono piantate ovunque), dove già da anni il camping veniva presentato come una moderna modalità di andare in vacanza. E la promozione in questa direzione veniva da molto lontano, addirittura dai primi anni ’50 ad opera di Timoteo Spadoni, ovvero Walter della Monica che all’epoca cominciava a cimentarsi con il turismo, l’agenzia di viaggio, la poesia e i cottage a Marina. Il 29 luglio 1953 comparve sul Carlino un suo articolo in cui annotava la virtù del campeggio come mezzo per affratellare persone.

A cura di Carlo Raggi