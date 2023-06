Walter Della Monica La città piange una figura storica per la cultura ravennate

di Carlo Raggi

Ogni volta in cui veniva in redazione a portare il consueto comunicato sugli appuntamenti letterari che organizzava, mi raccontava una fetta della sua vita, le esperienze di lavoro, gli impegni culturali. "Momenti, giorni, mesi, anni esaltanti" sottolineava Walter Della Monica. In più di trent’anni di incontri le tessere hanno formato un mosaico vastissimo, eppure, mi accorgo, ci sono mille altre domande che ora resteranno senza risposta tanto vorticosa e sfaccettata è stata la sua attività. Peccato per la mia curiosità! Perché invece per tratteggiare un ricordo il materiale è ben abbondante.

E per comprendere il Walter del Trebbo Poetico, del Centro Relazioni Culturali, del Guidarello, delle Letture dantesche occorre andare indietro nel tempo, a quasi 70 anni fa. A quando Walter Spadoni, questo era il suo nome e cognome, aveva 28 anni ed era dipendente dell’Enal, l’Ente nazionale assistenza lavoratori. Eravamo nei primi anni 50. "Ero appassionato di letteratura, di poesia, ma all’epoca pensavo solo al lavoro". Lavoro che d’estate lo portava al campeggio che l’Enal gestiva a Milano Marittima. "Era in centro, un bellissimo camping, di prima classe. Lì, una sera, eravamo un gruppo di amici, si parlava di tutto e uno di noi cominciò a declamare una poesia". Seguirono altri e poi "comparve Tony Comello, milanese, un attore. Era lì in vacanza. Recitò il Lamento per Ignacio di Federico Garcia Lorca. Roba da accapponare la pelle". Poteva finire lì, ma non fu così. Ripeterono la cosa qualche sera dopo, più organizzata e c’era anche il sindaco, Gino Pilandri. Che a sua volta invitò lui e Comello a presentarsi di lì a breve in piazza a Cervia. Iniziò così l’avventura, in giro per l’Italia e anche all’estero, come fra i minatori olandesi, del Trebbo poetico, con Walter a presentare, a parlare di poesia e Comello a recitarle. Era il 1956 e per ad ogni estate, fino al 1960, ecco la consacrazione della poesia e dei poeti sulle piazze italiane e altrove.

"Le piazze erano piene, la gente acclamava noi e i poeti che ci accompagnavano, personaggi come Quasimodo, Ungaretti, Gatto, Sereni. Ecco con loro ci davamo del tu. Ma ci pensi? Che fortuna ho avuto, dare del tu a Quasimodo, a cui proprio nel ’59 fu assegnato il premio Nobel!" Mentre mi raccontava questo passaggio gli occhi di Walter diventarono lucidi, non per nostalgia, non per un tempo andato, ma per l’amarezza nella constatazione che da allora mai più in Italia ci sono stati personaggi di quel calibro culturale (all’epoca non solo c’erano poeti del genere, ma anche scrittori di ben alto livello). "Ricordo che negli anni il nostro Trebbo fu sovvenzionato dalla presidenza del Consiglio. Il Governo riconosceva il grande valore culturale della nostra iniziativa e la prova erano le piazze strapiene di gente che veniva ad ascoltarci. Che emozioni, che momenti! Con Comello sono rimasto in contatto per anni, ci siamo incontrati…purtroppo lui è morto presto".

Il lavoro all’Enal per Walter fu fondamentale anche per il futuro fronte professionale. "L’assistenza ai lavoratori era fatta di viaggi, teatro, cultura, gite, vacanze. E fu lì che ebbi la grande idea". Quella dell’Agenzia di viaggi prima e dei ‘Villaggi vacanza’ subito dopo. Fu così che, in società con altre due persone, Walter Spadoni, che dopo i primi tour di poesia già era Walter Della Monica, fondò la ‘Viaggi Generali’ la cui sede era in via IV Novembre. Naturalmente era impensabile che un vulcano di idee e di iniziative come Walter si fermasse agli arrivi e partenze dei turisti sui lidi ravennati, che comunque, allora, 1960, arrivavano a frotte dal cuore dell’Europa, Germania, Svizzera, Francia. Proprio in quell’anno di inizio decennio partì la grande avventura imprenditoriale di Spadoni-Della Monica, la costruzione di cottages sul litorale. "Si rivolse a me un ingegnere, Vitaliano Zappi e io gli diedi l’idea di costruire piccoli villaggi da vendere agli italiani, ma ad uso e consumo degli stranieri, da affittare in estate. All’epoca le vacanze duravano anche un mese…" Fu così che nacque il villaggio dei cottages a Marina. "L’idea era di costruire a Marina Romea, ma ci furono problemi e allora andammo a Marina. E io feci l’azzardo di offrire i cottages in vendita assicurando affitti estivi per nove anni! Fu un successone, Marina in estate si riempì di stranieri. Poi costruimmo a Lido di Classe, Lido di Spina, Lido degli Estensi…"

Walter aveva l’occhio lungo, ben conosceva l’importanza della promozione sui giornali, italiani e stranieri. E fu così che nel 1971 letteralmente inventò il ‘premio Guidarello’ a uso e consumo dei giornalisti perché i loro articoli incentivassero l’arrivo di turisti sul nostro litorale: certo, un’idea inizialmente a beneficio della propria attività professionale, ma che, dopo un breve periodo di assestamento, raggiunse un livello culturale di ben ampio respiro. Lo testimoniano i nomi dei giornalisti che negli anni 70 parteciparono e vinsero: Marco Goldoni, Alfredo Todisco, Gian Antonio Cibotto, Vittore Branca e ogni anno le modalità di partecipazione si arricchivano.

Ed è il decennio in cui Walter consolida il binario della esclusiva promozione culturale della città (la propria attività professionale era cessata nel 1984): è del ’74, in binomio con un altro grande della cultura ravennate, l’editore Mario Lapucci, che vengono organizzati i primi incontri letterari nell’ambito del neo fondato Centro relazioni culturali. E inizia in quel periodo anche le sue collaborazioni con la Fiera Letteraria, il Resto del Carlino e diverse riviste di settore. Negli anni, e ormai è cronaca di solo qualche decennio fa, è un susseguirsi di iniziative, la serie dei ‘processi’ a celebri personaggi (ricordiamo il Passatore), poi le letture dantesche di Sermonti che tanto assomigliavano al suo Trebbo poetico, i settimanali ‘incontri culturali’ a sala Melandri dove, al piano superiore, Walter si era ricavato la propria ‘tana’, circondato dai libri, da casse di lettere, da montagne di esperienze irripetibili e dalla fidata segretaria Luisa Fiorentini.