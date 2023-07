Walter Della Monica ricordato con grande stima dal Centro Dantesco di Ravenna

Il Centro Dantesco, inviando sincere condoglianze alla famiglia di Walter Della Monica, lo ricorda con grande stima e profonda riconoscenza per la preziosa collaborazione alle iniziative dantesche promosse nel corso degli ultimi decenni. Uomo di grande cultura e umanità, attento e semplice nei rapporti umani, si è distinto per avere ideato iniziative culturali originali e di notevole spessore e qualità. Il Centro Dantesco desidera sottolineare, in particolare, alcuni eventi, quale la lettura dell’intera Divina Commedia ad opera di Vittorio Sermonti, voluta tenacemente ed organizzata con maestria dal Centro Relazioni Culturali, all’inizio degli anni Novanta nella basilica di San Francesco di Ravenna dei Frati minori Conventuali. Un evento che si svolse con grande successo nell’arco di tre anni, che venne ripreso da numerosi mass media e che approdò perfino a Castelgandolfo, al cospetto di Papa Giovanni Paolo II.

Altra iniziativa degna di nota è la presentazione e lettura di alcuni canti della Divina Commedia nelle oltre 60 edizioni in cui è stata tradotta in tutte le lingue del mondo, svoltasi anche questa per numerosi anni durante il settembre dantesco nella basilica di San Francesco. Progetti culturali che hanno evidenziato la cultura e la lungimiranza di Della Monica, nonché la sua profonda umanità e delicatezza d’animo.

Padre Ivo Laurentini

Direttore del Centro Dantesco di Ravenna