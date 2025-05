’We did it’, antipasto dell’Orangerie. Solo in autunno l’inaugurazione

Novità per l’Orangerie: l’inaugurazione ufficiale è prevista in autunno ma la prossima settimana, in assoluta anteprima, sarà ospitata la pièce teatrale ‘We did it’ del collettivo bolognese Ateliersi. Gli spettatori saranno accolti negli spazi esterni della struttura sabato 17 maggio alle ore 19, l’ingresso è gratuito previa prenotazione sul sito www.eventbrite.it/e/biglietti-we-did-it. Lo spettacolo invita a riflettere su futuri ipotetici, ambiente e umanità, temi che sono il fulcro del lavoro delle aziende che hanno preso in concessione l’Orangerie.

Regenesi e la start-up Regenstech infatti sono da anni specializzate in moda sostenibile e recupero nel settore tessile e puntano a creare un hub di rigenerazione nel quartiere Darsena. Maria Silvia Pazzi, fondatrice e Ceo di Regenesi e RegensTech, racconta: "La serata dedicata allo spettacolo ’We did it’ è frutto della collaborazione con l’università di Bologna ed è il primo passo nel percorso che vogliamo intraprendere con l’Orangerie: desideriamo creare qualcosa di diverso per la città di Ravenna, un punto di riferimento per coinvolgere cittadini e scuole nel dialogo sui temi della circolarità delle risorse e della sostenibilità ambientale. Intanto continuiamo a lavorare assiduamente per organizzare gli spazi interni, dove troveranno posto i nostri uffici e laboratori di upcycling e recycling aperti alla cittadinanza, per far conoscere soluzioni tecnologiche per fronteggiare l’impatto della filiera tessile che si stima essere il quarto settore più inquinante al mondo. Anche in futuro daremo ampio spazio all’arte e ad eventi culturali come quello di sabato prossimo".

Ancora aperto il nodo ristorazione, che bisognerà risolvere entro la fine dell’anno per fruire completamente di tutta la struttura: "Siamo in dialogo con alcune realtà ma non c’è ancora nulla di definitivo. Vorremmo trovare un partner che condivida i nostri valori di economia circolare per costruire qualcosa di innovativo con l’intento di accogliere le persone e dare qualcosa in più della semplice consumazione di un caffè. Vorremmo ispirarci ad alcuni progetti già esistenti in Nord Europa, per questo scegliere il partner giusto è importante. Nonostante i tempi stretti siamo tuttora aperti ad ascoltare nuove proposte sia da attori già presenti nel ravennate che da più lontano. Chi volesse può farsi avanti e contattarci sul nostro sito o alla nostra sede operativa in via Zotti a Ravenna".

Valeria Bellante