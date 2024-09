Web serie su Ravenna. Marina protagonista

Le spiagge di Marina di Ravenna sono lo scenario del sesto episodio della web serie dedicata a Ravenna. Trascorrere una giornata sulle spiagge di Ravenna non vuol dire solo rilassarsi al mare: lo racconta bene a una sua amica finlandese la giovane Francesca Fiorillo, ventitreenne di origine casertana, studentessa del master in International cooperation on Human rights and Intercultural heritage, nel sesto episodio della web serie dedicata a Ravenna, online da quest’oggi sul canale YouTube di Ravenna Tourism e sul sito turismo.ra.it. Attraverso immagini, suoni e particolari che rappresentano l’essenza della vita estiva a Marina di Ravenna, Francesca spazia dalle attività sportive da praticare per socializzare, come il beach volley, alla prima esperienza di sup, sfidando le onde sotto lo sguardo ammirato e divertito delle bagnanti, fino alla sera, quando la musica dal vivo accende la notte di divertimento. A fare da filo conduttore, come negli episodi precedenti, ci sono sempre texture e superfici: la sabbia, la tela colorata delle sdraio, le file ordinate di ombrelloni, le reti da pesca o da beach volley, i cannicci degli stabilimenti balneari, ma anche i tatuaggi e i disegni geometrici di un pareo.