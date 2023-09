Weekend con Croce Rossa. C’è il mercatino solidale Ritorna a Ravenna il "Mercatino solidale" di Croce Rossa: da oggi a domenica, in piazza San Francesco, volontari e volontarie raccolgono fondi per sostenere le attività sul territorio. Tutto il ricavato sarà utilizzato per progetti locali e nazionali. #CriRavenna #Solidarietà