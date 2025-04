Weekend da incorniciare. Città invasa dai turisti. Tantissimi gli stranieri

Che sia l’effetto della visita dei reali d’Inghilterra non è detto, sta di fatto che Ravenna in questi giorni è invasa di turisti, molti anche stranieri. E se ogni euro speso nel settore turistico – come spiega Unioncamere - ne attiva mediamente altri 1,8 nell’economia più ampia, per l’economia ravennate è una vera e propria boccata d’ossigeno. I dati reali sulle prenotazioni confermano un boom turistico per la nostra città – con lunghe file ai monumenti e ristoranti pienissimi - sia per quanto riguarda i flussi turistici di passaggio che per quelli che hanno prenotato il soggiorno a Ravenna negli hotel, B&B, R&B . In questi giorni, peraltro, tutte le televisioni e i giornali del mondo hanno dedicato ampio spazio alla giornata ravennate dei reali inglesi e del presidente Mattarella, mettendone in luce le straordinarie bellezze monumentali, artistiche e museali, quali ad esempio il Museo Byron, San Vitale e Galla Placidia, la Tomba di Dante e i principali monumenti di Ravenna.

E proprio ieri il Tg3 ha mandato la troupe a Ravenna mostrando una città piena di turisti e citando il Museo Byron e del Risorgimento e la sua bellezza con la specificità, come raccontato dai turisti, di una interessante esperienza multimediale. Cultura e bellezza in Italia sono tratti identitari radicati nella società e nell’economia, e lo sono in particolare per una città d’arte come Ravenna, patrimonio dell’umanità e meta turistica tra le più apprezzate da italiani e stranieri. "Il turismo culturale, così importante per il nostro territorio, è incentrato sulla scoperta della storia, dell’arte e delle tradizioni di una destinazione. Ecco che interventi lungimiranti come il museo Byron e del Risorgimento – spiega il presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna Giorgio Guberti – sono vitali per dare quella spinta all’economia necessaria a ripartire con slancio e a portare ricadute positive trasversali a tutto il mondo imprenditoriale".

Del resto il turista vale oro se è vero, come spiega Unioncamere, che il settore culturale e creativo ha un moltiplicatore pari a 1,8. Questo indica che per ogni euro di valore aggiunto generato dalle attività del settore, se ne attivano mediamente altri 1,8 nell’economia più ampia. Una filiera, quella creativa e culturale, in cui operano soggetti privati, pubblici e del terzo settore che nel 2023 cresce sia dal punto di vista del valore aggiunto (104,3 miliardi di euro, in aumento del +5,5% rispetto all’anno precedente e del +12,7% rispetto al 2019) che da quello dell’occupazione (1.550.068 lavoratori con una variazione del +3,2% rispetto al 2022, a fronte di un +1,8% registrato a livello nazionale).

Giorgio Costa