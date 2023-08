Weekend dedicato alla vela con la ’Levata all’alba’

Torna la Levata all’Alba: giunta alla 7° edizione, la Veleggiata al levar del sole partirà dal porto di Cervia. Per gli appassionati di vela, il weekend prende avvio domani con il ‘Raduno del Passatore’. La Veleggiata è riservata alle imbarcazioni Passatore e si svolge nel braccio di mare antistante la spiaggia di Cervia. Momento clou sarà domenica quando alle 6.40 inizierà la Veleggiata aperta a tutte le imbarcazioni a vela. Al rientro in porto, dalle 10, è prevista la colazione romagnola per i partecipanti alla quale farà seguito la cerimonia di premiazione.

i.b.