Weekend di primavera alle Terme

A pochi giorni dall’apertura della nuova stagione, le Terme di Riolo lanciano una serie di iniziative in occasione dei ponti di primavera.

L’appuntamento è da oggi al 4 maggio al centro termale di via Firenze, dalle 18 e con un’apertura prolungata fino alle 22.30.

Oggi ci sarà una degustazione a bordo vasca da combinare con una pratica di rilassamento e respirazione in acqua, domani invece torna in versione pasquale (all’insegna di rum e cioccolato) l’ormai classico evento ’Calici&Stelle’ (con degustazioni in accappatoio), che verrà poi riproposto anche il 26 aprile e il 2 maggio con i prodotti Dellavista Wine & Food e il Primo Maggio con protagonista il gin, accompagnato da una degustazione di prodotti a km 0.

A completare gli eventi serali, il 25 aprile sarà all’insegna della musica anni 70 e 80, mentre il 3 maggio c’è la ’closing night’ con danza orientale.