’Welcome to via Argentario’ In centro torna la strada in festa

Questo pomeriggio in via Argentario, all’ombra della basilica di San Vitale, torna Welcome to Via Argentario, la manifestazione nata lo scorso anno che coinvolge le attività della strada. Un evento che diventa anche il pretesto per aiutare chi è stato colpito dall’alluvione e per dimostrare che la città, il territorio vogliono reagire. Dalle 18.30 la strada diventerà la passerella della sfilata della stilista Cristina Rocca che qui ha la sua boutique. Le modelle, con indosso alcuni modelli che anticipano la collezione 2024 e quelli dell’estate 2023, sfileranno fin sotto il maestoso portale di San Vitale. Ci saranno anche le t-shirt con l’immagine di Teodora e il ricavato della vendita verrà utilizzato per aiutare, tramite il Soroptimist, aziende femminili colpite dall’alluvione. "Il nostro pensiero - sottolinea la stilista - è rivolto sempre a chi in questo momento è in difficoltà e l’evento, che si svolge in un contesto così diverso dallo scorso anno, vuole essere un modo per portare aiuto, dimostrando inoltre che vogliamo e dobbiamo essere forti, con uno sguardo rivolto al futuro". Attorno alla sfilata di Cristina Rocca si svilupperanno diverse altre iniziative delle attività presenti sulla via.

A Ciò, il fast food gourmet romagnolo de I Passatelli di Ravenna, da poco nella strada, proporrà per tutta la durata dell’evento assaggi di cappelletti. Il Bar Cavour parteciperà all’iniziativa con flûte di vino, il laboratorio di mosaico Annafietta ha al suo interno la mostra, aperta a tutti al primo piano, dal titolo ‘Ombra dorata – Api bizantine’, dedicata alle api, insetti già presenti nella veste di Sant’Apollinare nell’abside della Basilica di Sant’Apollinare in Classe e oggi rappresentazione anche della fragilità dell’ambiente che ci circonda. L’Osteria dalla Zabariona aiuterà un’azienda colpita dall’alluvione di cui proporrà il vino, insieme alla pizza fritta. Casa Spadoni propone infine un happy hour dalle 18 che proseguirà anche il 9, 10 e 11 giugno. L’evento è in collaborazione con il comitato Spasso in Ravenna e saranno presenti i rappresentanti di Cna, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio, oltre all’assessore al Turismo Giacomo Costantini.