Welfare a 360 gradi Giornata con gli esperti

“Welfare a 360°, come il welfare civile ed aziendale contribuiscono al benessere di un territorio favorendone l’economia circolare“: è il tema del seminario, promosso da Confartigianato Ravenna, che si terrà domani presso l’Hotel Cube di via Masotti. "Il welfare civile è uno dei pilastri sul quale costruire il benessere delle nostre comunità, così come il welfare aziendale rappresenta una opportunità per impresa e dipendenti in termini di agevolazioni e benefici. Confartigianato della Provincia di Ravenna ha ritenuto necessario dedicare una giornata di approfondimento su queste importanti tematiche. Questo il rogramma. Dalle 10.30 alle 13 dopo il saluto del sindaco Michele de Pascale e del segretario provinciale Confartigianato, Tiziano Samoré, riflettori puntati sul ’Welfare civile’, rapporto tra cittadini con la pubblica amministrazione e gli enti del terzo settore. Relatori: Stefano Zamagni (economista, ordinario di Economia Politica a Bologna), Antonella Pinzauti (ad WelFare Insieme Srl), Massimo Zucchini (Regione), Giovanni Lucchetta (amministrature TreCuori Spa), conclusioni di Emanuela Bacchilega, presidente Provinciale Confartigianato.