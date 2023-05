"Welfare, dopo il Covid siamo ripartiti"

Tanti i progetti legati al welfare nel comune di Cervia. A fare il punto è l’assessore delegata Bianca Maria Manzi. "Dopo l’affidamento per il progetto di ampliamento della Busignani, il progettista incaricato ha realizzato un primo stralcio funzionale che riguarderà in una prima fase un nuovo centro diurno che possa accogliere meglio le persone e rispondere ai nuovi bisogni emergenti, come per esempio le malattie neurodegenerative. Il progetto sarà valutato nei prossimi giorni. In questa direzione, l’Amministrazione sta investendo anche in un percorso di cambiamento culturale con l’obiettivo di diventare Città Amica delle Persone con Demenza".

Come si è ripreso il settore del welfare dopo il Covid-19?

"Dopo la pandemia da Covid-19, i progetti del Welfare sono piano piano ripartiti con il prezioso contributo del Terzo Settore, dalle associazioni, alle cooperative e ai singoli volontari che a Cervia dimostrano continuamente di avere un cuore davvero grande. Il Comune continua a sostenere le famiglie in difficoltà e a maggio uscirà un avviso per aiutare le persone maggiormente colpite dalla crisi economica. La situazione sta migliorando, ma va continuamente monitorata".

Quali sono le novità che hanno interessato il presidio ospedaliero San Giorgio?

"Dopo la prima fase dell’emergenza Covid, le attività all’interno del San Giorgio si sono riorganizzate con l’istituzione di un OsCo, ospedale di comunità, e il mantenimento del PPI, punto di primo intervento, aperto H24. Nel PNRR uno degli elementi più interessanti sulla sanità riguarda l’istituzione delle Case della Comunità, uno strumento per coordinare tutti i servizi e per fornire alla popolazione un unico punto di accesso alle prestazioni sanitarie. Ciò che nel progetto Casa della Comunità interessa direttamente i comuni è l’integrazione tra servizi sanitari e sociali e la partecipazione della comunità, del terzo settore e delle famiglie nella struttura stessa. Il PNRR finanzierà degli interventi per 1.600.000 euro a partire dalla riqualificazione del punto dialisi".

Attenzione anche ai giovani. Prosegue il progetto dello skatepark?

"Anche i progetti per i giovani stanno proseguendo da Radio Social Coast allo Skate Park che si chiamerà Sombrero dopo una consultazione aperta alla cittadinanza. In questo momento, è aperto un concorso per la creazione del logo che potrete trovare sul sito del comune. Entro la fine di maggio, saranno realizzate anche alcune attività propedeutiche nelle scuole".

Le prossime novità?

"La primavera vedrà anche l’organizzazione di cene ed eventi in attesa della Cucina Popolare di Cervia Social Food. La Cooperativa Sole, inoltre, sta seguendo il percorso di partecipazione per la stesura di un regolamento sull’accesso ai servizi del progetto. La realizzazione della cucina è prevista per l’autunno insieme a tante altre novità".

Ilaria Bedeschi