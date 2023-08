West Nile a Ravenna, grave anziano di Conselice

Conselice (Ravenna), 16 agosto 2023 – Un ottantenne, residente a Conselice, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. All’anziano è stata diagnosticata una malattia neuroinvasiva da virus West Nile e il caso è stato notificato al Servizio Igiene Pubblica dell’Ausl Romagna.

Come si legge in una nota dell’Azienda sanitaria, si tratta di una malattia provocata dal virus West Nile, che ha come serbatoio numerose specie di uccelli selvatici e il cui principale mezzo di trasmissione all’uomo è rappresentato dalle punture delle zanzare comuni.

Dopo un periodo di incubazione, che varia dai 2 ai 14 giorni, la maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo. Fra i casi sintomatici, circa il 20% presenta sintomi leggeri come febbre, mal di testa, nausea, vomito e linfonodi ingrossati, anche per alcuni giorni. Negli anziani e nelle persone debilitate la sintomatologia può essere più grave. I sintomi più gravi si presentano in media in meno dell’1% delle persone infette e comprendono febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi della vista, torpore, convulsioni fino alla paralisi e al coma, meningite ed encefalite.

Le persone malate non possono contagiare altre persone né direttamente, né attraverso la puntura di zanzara; l’uomo e gli altri mammiferi sono infatti ospiti del virus a fondo cieco mentre la circolazione virale è sostenuta dagli uccelli che possono, attraverso la puntura delle zanzare, contagiare occasionalmente l’uomo.

Per questi motivi non sono previsti interventi straordinari di disinfestazione contro le zanzare quando si verificano casi di malattia nell’uomo, come nel caso dell’anziano di Conselice, ma restano valide le azioni già in atto dal giugno 2023 su tutto il territorio, a seguito del riscontro di una positività al virus in un uccello nel Ravennate, e che prevedono: il proseguimento dell’ordinaria attività di disinfestazione contro le zanzare; la diffusione alla popolazione delle informazioni relative alla necessità di proteggersi dalle punture di zanzare e l’effettuazione di interventi straordinari preventivi di disinfestazione con adulticidi in tutte le manifestazioni che comportano il ritrovo di molte persone nelle ore serali all’aperto.

La raccomandazione alla popolazione è comunque quella di proteggersi dalle punture, in particolare di sera e di notte quando è attiva la zanzara comune, applicando repellenti cutanei e adottando gli opportuni accorgimenti in casa utilizzando zampironi, elettroemanatori, zanzariere.