"West Nile, terzo caso in provincia da giugno"

È ancora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Lugo, l’ottantenne a cui, nei giorni scorsi, è stata diagnosticata una malattia neuroinvasiva da virus West Nile. Come si legge in una nota diramata dall’Ausl Romagna, il virus ha come serbatoio numerose specie di uccelli selvatici e si trasmette all’uomo tramite le punture della zanzara comune. Il caso – il terzo in provincia da inizio giugno – è stato notificato al Servizio Igiene Pubblica dell’Ausl Romagna che fa capo al Dipartimento di Sanità Pubblica diretto dalla dottoressa Raffaella Angelini.

Dottoressa, come ci si accorge di essere stati infettati dal virus West Nile?

"Si tratta di una malattia strana. La maggior parte dei pazienti infetti non mostra sintomi. Nel 10-15% dei casi ne sviluppa di banali che potrebbero essere scambiati per quelli di una sindrome influenzale. Solo nell’1% circa dei pazienti compaiono tutti i segnali associabili a un’infiammazione da meningoencefalite. La persona ottantenne di Conselice ricoverata in Terapia intensiva, ricade in questa piccola percentuale. La gravità della malattia è purtroppo influenzata anche dall’età del paziente".

Oltre al caso di Conselice, quante altre persone, in provincia, sono state infettate?

"Fino ad ora si sono verificati altri due casi, sparsi nel territorio della provincia. Il primo paziente è già stato dimesso. Il secondo è ancora ricoverato ma le sue condizioni sono buone. A Conselice si tratta dell’unico caso".

Perché avete deciso di comunicare quanto stava accadendo?

"Abbiamo deciso di farlo per non generare allarmismi. Diversi conselicesi avevano già iniziato a contattare il Comune, preoccupati per quello che avevano sentito dire. I soggetti che hanno contratto la West Nile non possono contagiare altre persone perché il virus usa come serbatoio gli uccelli selvatici. Le zanzare fungono da vettore, trasmettendo il virus dagli uccelli infetti all’uomo. Diverso è il caso di Chikungunya e Dengue, virus che usano come serbatoio il corpo dell’uomo. Le zanzare se pungono una persona durante la fase viremica si infettano e acquisiscono così la capacità di trasmettere il virus ad altre persone. Per questo, nei casi di Chikungunya e Dengue, vengono effettuati dei trattamenti di disinfestazione specifici a casa degli infetti, per interrompere la trasmissibilità. Per la West Nile invece non è necessario".

Quali interventi di prevenzione vengono effettuati per limitare l’incidenza del virus West Nile?

"Quello che viene messo in atto è un monitoraggio continuo di uccelli e zanzare. Il primo uccello risultato positivo alla West Nile è stato identificato nel giugno scorso. Da quel momento, l’allerta ha raggiungo il livello 3, quello massimo. Gli uccelli che sviluppano il virus appartengono per lo più alle specie migratorie, come i corvi e le gazze che da noi sono piuttosto comuni".

Che consiglio può dare per evitare di essere infettati anche in ambito domestico?

"La cosa più importante è iniziare a considerare le punture di zanzare come un rischio sanitario e non come un semplice disagio. Per questo è utile fare attenzione, proteggendosi con zanzariere alla finestra, trattamenti e uso di repellenti e, soprattutto, evitare di esporsi inutilmente al rischio di punture".

Monia Savioli